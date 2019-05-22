За последние 5 лет в Липецкой области в 1,8 раза снизилась заболеваемость клещевым боррелиозом

В эту среду, 22 мая, в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области состоялся брифинг. Руководитель Управления Владимир Бондарев рассказал присутствующим о мерах по предупреждению инфекционных болезней, передаваемых через укусы клещей.

В этом году наблюдается высокая активность клещей в регионе. Энтомологический прогноз на весеннее-летний период неблагоприятный, отмечаются высокие понедельные темпы прироста. Так, к 16 мая клещи покусали 1 216 человек, проживающих в Липецкой области. В прошлом году этот показатель составлял 1 111 человек. Среди пострадавших есть дети – 454. По словам Владимира Бондарева, более 21% клещей, снятых с людей, инфицированы возбудителями клещевых инфекций. 15% - клещевого боррелиоза.

Энтомологический прогноз на весеннее-летний период неблагоприятныйФото: Юлия КЛЮЕВА

За последние 5 лет обращаемость с покусами выросла в 2,8 раза. При этом заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом в регионе снизилась в 1,8 раза. Этой весной чаще всего клещи присасываются к жителям Хлевенского, Воловского, Задонского, Измалковского, Краснинского и Долгоруковского районов. Лидирует по покусам Долгоруковский район.В 74,6% случаев клещи атаковали липчан на территориях домовладений, приусадебных участков, садоводческих товариществ. В 19,2% случаев – на природе. 6,2% - места массового пребывания: парки, скверы, кладбища, базы отдыха.

Энтомологический прогноз на весеннее-летний период неблагоприятныйФото: Юлия КЛЮЕВА

- Энтомологический прогноз неблагоприятный, как и в прошлом году, но не критичный, - успокоил руководитель регионального Роспотребнадзора. - По итогам прошлой недели мы видим, что численность клещей снижается. По состоянию на 15 мая акарицидные обработки проведены на площади 502 га. Акарицидным обработкам предшествует энтомологическое обследование. Обработка проводится, если превышен показатель - 0,5 особей на 1 учетный флаго/км. Так, первичными являются санитарно-экологические мероприятия – наведение порядка на территориях, выкос травы, густого кустарника и тд. После – акарицидные обработки исходя из энтомологических показаний. Обязательно проводятся акарицидные обработки на наиболее посещаемых населением территориях: в местах массового отдыха, на территориях загородных лагерей, баз отдыха. Ответственные за проведение обработок – органы власти.

Энтомологический прогноз на весеннее-летний период неблагоприятныйФото: Юлия КЛЮЕВА

Кстати, объемы акарицидных обработок по области с каждым годом увеличиваются. Так, в 2019 году запланировано обработать 897 га. В 2018 году обработано 873 га при плане 800 га. Но есть проблема. Не всегда территории обрабатывают своевременно. До сих пор не приступили к обработкам в Краснинском, Добринском и Лев-Толстовском районах.

В Липецкой области обработаны 3 базы отдыха, 61 парк, 115 детских площадок, 15 пляжей, 10 стадионов, 121 кладбище, 2 садоводческих товарищества.

Напомним, что липчане уже начали активно жаловаться на клещей. Жители региона обращались к врио губернатора Игорю Артамонову по этому вопросу. Больше всего липчан пугает, что клещи начали встречаться в городе. На днях жительница Липецка сняла клеща со своего ребенка, который играл на детской площадке во дворе дома.