В Липецкой области 515 из 560 лагерей соответствуют санитарным нормам

В Липецкой области завершается подготовка детских оздоровительных лагерей к летнему сезону. Об этом сообщил на брифинге руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев. Этим летом в 560 учреждениях ждут около 50 тыс. детей. Всего на территории области будут работать 17 загородных лагеря, 362 лагеря с дневным пребыванием, 60 лагерей труда и отдыха, 118 палаточных лагеря, а также 3 детских санатория.

515 учреждений для отдыха соответствуют санитарным правилам и нормативам. Им уже выдали соответствующие заключения. Специалисты проверили качество питьевой воды, воды из водоемов, проверили пищеблоки, а также, проведены ли обработки против клещей и грызунов. На сегодняшний день обработано 62 га территорий из планируемых 80 га.

В Липецкой области 515 из 560 лагерей соответствуют санитарным нормамФото: Юлия КЛЮЕВА

- Традиционно, чаще всего встречаются нарушения по качеству и безопасности пищевой продукции, - рассказал Владимир Бондарев. – Также есть претензии к работе персонала. Проверено 54 субъекта, с которыми заключены договоры на поставку продуктов питания в лагеря. В 43 из них выявлены нарушения санитарного законодательства. Организации оштрафованы.

Также руководитель управления рассказал о пляжах и водоемах на территориях лагерей. Зачастую, ребятам запрещено купаться в реках. Все потому, что вода не соответствует санитарным нормам. По словам Владимира Бондарева, это проблема решаема. Так, в некоторых лагерях есть бассейны. В остальных их строительство уже планируется.