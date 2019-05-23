2019-05-23T14:48:44+03:00
Общество

На губернаторских выборах в Липецкой области не будет самовыдвиженцев

Кандидаты могут расходовать 100 млн. рублей избирательного фонда
Лия МУРАДЬЯН
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Самовыдвиженцы не прошлиСамовыдвиженцы не прошлиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В этот четверг, 23 мая, в областном Совете депутатов рассмотрели изменения в законе о выборах губернатора, которые пройдут в Липецкой области осенью. Напомним, что три законопроекта внесли депутаты Олег Хосутинников и Лариса Ксенофонтова, а также спикер облсовета Павел Путилин. Ксенофонтова позже отозвала свои поправки, Хомутинников предлагал поправки, которые позволяли участвовать в выборах губернатора самовыдвиженцам.

Ситуацию с альтернативными проектами от разных лиц прояснили в пресс-службе облсовета.

– В проекте, представленном депутатом Олегом Хомутинниковым, главная инициатива – самовыдвижение и снижение «муниципального фильтра» до 5%. Его документ несколько раз отправлялся на доработку, был отозван депутатом и вновь внесен в облсовет, – пояснили в областном парламенте.

А спикер Павел Путилин внес уточненную редакцию, в которой не предусматривалась процедура самовыдвижения и все, что с ней связано. Напомним, что в предыдущей версии такие поправки были. При этом осталось предложение снизить «муниципальный фильтр» до 6% – это количество подписей муниципальных депутатов, которые нужно собрать кандидату для регистрации. Также согласно поправкам кандидаты в губернаторы могут расходовать из избирательного фонда 100 млн. рублей вместо 50.

Всего поправки хотят внести сразу в 5 законов о выборах, включая выборы депутатов облсовета и муниципальных депутатов, а также в законы об областном и местном референдумах.

Депутаты рассмотрели оба проекта. В итоге члены комитета облсовета по государственному устройству и местному самоуправлению единогласно поддержали законопроект Павла Путилина.

– Мы сошлись во мнении оставить на выборах главы региона только партийных кандидатов, – прокомментировал вице-спикер облсовета, председатель комитета Владимир Загитов. – Самовыдвижение, куда могут попасть политические авантюристы, для региона затруднит прохождение муниципального фильтра. Это может запутать депутатов, так как мы не знаем, сколько окажется таких самовыдвиженцев. Для федерального уровня, куда баллотируются, как правило, известные лица это оправдано. У нас же действуют представительства 38 партий, достаточно быть членом одной из них.

Окончательное решение по обоим проектам примут на сессии областного Совета 30 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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