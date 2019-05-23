2019-05-23T15:46:39+03:00
Общество

Полумарафон в Липецке: подробная программа спортивного забега

Мероприятие проведет Дмитрий Губерниев
Юлия КЛЮЕВА
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Полумарафон в Липецке стартует уже в это воскресеньеПолумарафон в Липецке стартует уже в это воскресеньеФото: Архив "КП"
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В воскресенье, 26 мая, в Липецке состоится полумарафон. Масштабное спортивное событие стартует на Соборной площади в 9 часов утра. К этому времени участники забега должны получить стартовые пакеты. Напомним, их будут выдавать в СК «Звездный» в субботу, 25 мая, с 11 утра до 9 часов вечера и в воскресенье, 26 мая, с 7 до 9 часов утра.

По информации пресс-службы мэрии, поболеть за участников полумарафона можно будет на протяжении всего забега. Участники побегут по маршруту: площадь Соборная – улица Зегеля - площадь Плеханова – улица Плеханова – Гагарина – площадь Героев – Авиаторов – Космонавтов – Терешковой (до ж/д вокзала) – Терешковой (до 8 Марта) – Космонавтов – Гагарина – площадь Героев – Зегеля – площадь Плеханова – Зегеля – площадь Соборная.

Мероприятие проведут журналист и комментатор Дмитрий Губерниев, олимпийские чемпионы и призера Елена Замолодчикова, Татьяна Логунова, Олеся Зыкина и др.

В 7 утра откроется стартовый городок, заработают раздевался и камеры хранения. В 8 часов стартует праздничная программа на сцене. В 8.40 – сбор детей и разминка. В 9 утра – старт детского забега (участники 2011-2015 г.р.). В 9.10 утра – старт детского забега (2008 – 2010 г.р.). В 9.30 проведут разминку для взрослых. В 9.40 – инструктаж для дистанций 3, 10 и 21 км. В 9.45 – построение участников перед стартом на 10 и 21 км.

В 9.50 участники побегут на 10 и 21 км. В 9.55 – старт забега на 3 км. В 10.25 – закрытие финиша на 3 км. В 10.30 утра финишируют лидеры на 10 км. В 10.45 наградят победителей в абсолюте на 3 км. В 11 утра – награждение победителей в абсолюте на 10 км.

В 11.15 стартуют победители на 21 км. В 11.20 – закрытие финиша 10 км. В полдень наградят победителей в абсолюте и категориях на 21 км. В 12.50 – закрытие финиша на 21 км. В 13.00 планируется торжественное закрытие соревнования. Пройдет концерт.

Напомним, с 7 утра до 13.00 часов центр Липецка перекроют. Где разрешат проехать, можно посмотреть здесь. В ночь с 25 на 26 мая липчан просят убрать автомобили по маршруту забега. Оставленный транспорт эвакуируют. Также из-за спортивных мероприятий изменится схема движения городских автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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