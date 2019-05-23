Написал губернатору в личку - решил проблему

1 февраля врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов завел аккаунт в соцсетях. Без шуток - «по просьбам трудящихся»: СМИ и общественность вынудили нового главу региона, до этого не имевшего страничек в соцсетях, сделать этот шаг. А тут еще и некий «доброжелатель» завел фейковый аккаунт главы региона, на который за несколько часов подписалось 1,5 тысячи человек!

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Понимая, что за двадцать последних лет в регионе накопился колоссальный запрос на обратную связь с чиновниками, Игорь Артамонов сдался и завел свой блог. Глава региона выбрал для него не «Твиттер», каким пользовался его предшественник Олег Королев, а «Инстаграм». Целевой аудиторией Атамонова стали тысячи жителей области, чего не было у его предшественника, прославившимся на всю Россию коротульками типа «накормите лосей, напоите птиц». Бывший топ-менеджер Сбербанка заявил, что заточен на решение задачи вывода Липецкую область в ТОП-3 ведущих субъектов РФ, что само по себе уже сверхамбициозная задача для территории, где живет столько же населения, сколько в соседнем Воронеже. Для технократа Артамонова «Инстаграм» стал инструментом для достижения заявленной цели.

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Поначалу появление главы региона в «Интстаграме» вызвало сарказм в соцсетях: чего, мол, не сделаешь для пиара! Но очень быстро от скепсиса не осталось и следа, поскольку аккаунт Артамонова стал не очередным бездонным ящиком для жалоб и предложений, который имеется при каждом органе власти, а действенным способом решения проблем. Даже те, кто не верил в силу соцсетей, вскоре убедились, что все комментарии новый губернатор читает лично, а на действительно важные обращения реагирует незамедлительно. Так глава региона показал свою заинтересованность в обратной связи, и сейчас чиновниками всех уровней жалобы липчан на его страничке - как звонок по телефону лично от шефа, как его письменное распоряжение, - прямое руководство к действию. И промедление, как выяснили на себе некоторые бюрократы, смерти подобно.

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Обычно «Инстаграм» представляется ярмаркой тщеславия, где самовлюбленные выставляют напоказ свои ногти, свою еду, свою собачку, свой шезлонг в отеле. «Инстаграм» Артамонова не такой ни разу. Это - своеобразная площадка для сбора мнений жителей региона, которая всегда под рукой, в его телефоне. Игорь Артамонов мгновенно стал популярен по той причине, что его аккаунт позволяет липчанам оставлять не только сообщения и задавать вопросы, но и размещать фотографии и видео разных безобразий, которые легче показать, чем описать словами.

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Постепенно стало понятно, что глава региона задумал большее, чем просто точечную работу с конкретными обращениями «в личку». Это и понятно - ни один человек, даже такой работоспособный как Артамонов, не сможет один ответить на сотни запросов. Но ему-то пишут обычные люди, для которых, как понимает губернатор, это - последний шанс быть замеченными, быть услышанными. Игнорировать крики о помощи - не в правилах Артамонова.

Игорь Георгиевич вообще такой руководитель - в любой поездке он отворачивается от подчиненных и слушает людей, чтобы потом, в кабинете, поставить вопрос ребром: или чиновник делает дело, или ищет новое место работы. Именно поэтому сейчас на запросы жителей чиновники отвечают не в течение 30 дней, как того требует ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а порой уже на следующий день. И такая оперативность липчанам по душе.

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Кстати, однотипные частные обращения, если их достаточно много, становятся основой для запуска системных программ. Так было, например, с зимними жалобами липчан на плохую работу управляющих компаний. Это вылилось в серьезные проверки городских «управляшек», к оргвыводам по работе департамента ЖКХ мэрии и госжилинспекции. Большое количество жалоб на состояние дорог стало причиной увольнений ответственных за их состояние чиновников, а также пересмотра итогов конкурсов на ремонты автомагистралей по нацпроекту «БКАД». Теперь перед подрядчиками стоит конкретная задача: не освоить бюджетный миллиард, а сделать дороги, которые будут служить десять лет и больше. Сейчас волна обращений липчан связана с обустройством детских площадок на окраинах областного центра, и в мэрии Липецка готовят специальную программу по установке новых игровых зон там, где это действительно нужно. Игорь Артамонов во время выездов лично проверяет, на что тратятся средства, выделенные на благоустройство, и если выясняет, что местные власти собираются отремонтировать свою администрацию, то тут же пресекает эти поползновения.

Еще «Инстаграм» Артамонова интересен видеотрансляциями всяких безобразий. Так, настоящий ажиотаж вызвала история о визите врио в больницу поселка Тракторного завода, где Артамонов как заправский стример снял то, что увидел: облупленные стены и протекающую крышу стационара. Оказалось, на эту больницу Артамонову не раз жаловались через соцсети. Губернатор поехал и проверил. Жалобы соответствовали увиденному. Руководство облздрава в итоге тут же затеяло ремонт клиники.

Удивительно даже не то, что для липчан стало нормой писать жалобы и обращения лично Игорю Артамонову. Удивительно другое: люди уверены, что их проблемы будут решены.

Фото: скрин.