2019-05-23T20:09:22+03:00
Происшествия

В Липецкой области семья сняла на камеру, как сиделка избивала беспомощную бабушку

Старушку били руками по лицу, ложкой по голове и постоянно оскорбляли [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Сиделка била старушку ложкойСиделка била старушку ложкойФото: кадр с видео
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«Сиделка из Гестапо» – так назвал серию видеороликов обращения сиделки с подопечной житель Ельца, Алексей. Мужчина опубликовал шокирующую запись на YouTube. Как выяснилось, семья наняла 57-летнюю сиделку для беспомощной пожилой бабушки. При этом в квартире установили камеры наблюдения, последующий просмотр записей с которых поверг членов семьи в шок.

Так на одном из видео сиделка пытается насильно кормить немощную старушку, но прием пищи превращается для пожилой женщины в пытку.

– Вот, на подавись, тут чуть-чуть осталось, побыстрее давай, – кричит сиделка на подопечную, а затем переходит на нецензурную брать.

После сиделка решает подкрепить матерные окрики делом и принимается бить старушку железной ложкой по рукам и лицу. Пожилая женщина кричит от боли, но это нисколько не смущает сиделку.

Сиделка издевалась над беспомощной женщиной в Ельце.Семья наняла сиделку для больной матери и установила камеру. Видео пользователя YouTube Alexey Ozorishin

Автор выложил несколько роликов, где сиделка также кричит матом и грубо оскорбляет бабушку, обещает в отместку за что-то «мурыжить» старушку весь день, «чтобы поумнела».

– Мне очень неприятно выкладывать серию этих видео, но об этом попросила моя мама, –поясняет автор роликов. – Мои родители взяли на работу Валентину Урюпину для присмотра за моей больной бабушкой. Моя семья несколько раз в день просматривает, что происходит в квартире у бабушки, практически ежедневно навещает ее. Данное видео я выкладываю лишь с одной целью уберечь семьи и пожилых людей от этого изверга.

По словам Алексея, сиделку предупредили, что в квартире стоят камеры, но это не остановило жестокую женщину и не спасло беспомощного пожилого человека от издевательств.

Сейчас эти кадры изучают сотрудники правоохранительных органов.

– Следователям предстоит установить, причинен ли здоровью пожилой женщине какой-либо вред в результате противоправных действий сиделки, и проверить часто ли больная женщина подвергалась насилию, – пояснили в пресс-службе регионального СКР.

Попадет ли жестокая сиделка под уголовную статью, станет известно после проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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