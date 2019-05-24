Первопроходцы НЛМК. Стальная Анастасия

Ровесница Первой мировой в своем столь уникальном возрасте держится молодцом. Анастасия Борисовна сама радушно нас встретила у порога липецкой квартиры – она неизменно рада гостям, у нее ясный ум, отчетливая речь и хорошая память.

А вспомнить самому старейшему работнику Новолипецкого комбината есть что – за плечами нелегкая жизнь и судьба, со своими лишениями, заботами и радостями.

С коллегами по цеху на праздничной демонстрации

Коренная сибирячка Анастасия Крекова родилась в глубинке Красноярского края (родителей сослали как зажиточных середняков) в многодетной семье, где было 12 детей. Жили не хуже других, дружно, дети сызмальства были приучены к труду. Настя с 13 лет начала работать на заготовках в тайге. После того, как отца репрессировали в 37-м, семье пришлось хлебнуть лиха, но они выжили.

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«Гвозди б делать из этих людей:

Крепче б не было в мире гвоздей…»

С началом войны семью разбросало - братья ушли воевать, а Анастасия, стала работать в Новосибирске на заводе, который выпускал реактивные снаряды для «катюш». В начале 1944-го вместе с сотней комсомолок-активисток прибыла в Липецк – помогать «ковать победу» на металлургическом заводе, который в ту пору изготавливал военную продукцию.

Война тогда диктовала свои правила – до самого конца лета 1941 г. металлургический гигант продолжал работать на всю мощь, пока не закончились поставки кокса и руды. Две доменные печи, ТЭЦ и два цеха были тогда демонтированы и отправлены на Урал. Часть оборудования осталась в Липецке для выполнения заказов фронта. Недолгая эвакуация вскоре закончилась, заводское оборудование возвратилось, и уже зимой 1943 г. НЛМЗ снабжал фронт необходимой военной техникой и боеприпасами.

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Анастасия была определена на работу в ферросплавный цех. Мужчин было мало, вся тяжесть труда металлурга легла на плечи женщин и подростков. Работать пришлось в 3 смены, без выходных, на износ. Приходилось и вручную разбивать кувалдой, размалывать каменные материалы, и стоять у печи, следить за горячим металлом.

- Работала и дробильщицей, и плавильщицей, и грузчиком, не дай Бог, как тяжело было, но я старалась. Один из наших работников как-то сказал: «Где Настя трудится, там не любой мужик сработает», - вспоминает ту сложную пору Анастасия Крекова.

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Известие о Победе пришло во время ночной смены - радость и ликование были всеобщими. С войны возвратились, к счастью, три брата. Младший из них переехал в Липецк, сюда перебрались мама и одна из сестер, которая впоследствии устроилась крановщицей на комбинате. И все они ютились под одной крышей в коммуналке на Новолипецке. Нелегкими были послевоенные времена, надо было трудиться, не покладая рук – помогать близким, растить появившуюся к тому времени дочку.

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За успехом и славой никогда не гналась, помощи не просила, но усердную добросовестную работницу руководство поддерживало и поощряло. И сама Анастасия другой работы полегче не искала – на НЛМК платили стабильную зарплату, всегда была уверенность в завтрашнем дне.

Анастасия Борисовна проработала на родном комбинате почти 30 лет. В числе ее наград медали «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», многочисленные грамоты. В 60-х годах она получила от комбината за ударный труд двухкомнатную квартиру, где много лет вместе с ней жила ее мама.

Социальная поддержка бывших работников – славная добрая традиция НЛМК, который ежегодно тратит на эти цели десятки миллионов рублей. Ветераны комбината получают и ежемесячную прибавку к пенсии, и помощь в решении бытовых проблем, участвуют в физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятиях, которые организует для них Совет ветеранов предприятия.

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«Ценю тех, кто любит трудиться и верю в лучшее»

В своей уютной квартире на улице Терешковой, отремонтированной и современно обставленной, Анастасия Крекова уже долгие годы живет одна – так она привыкла. Единственная дочь с зятем, бывшим военным, осели на Украине – много раз звали ее к себе, но, как отвечала «стальная Анастасия» - «я самостоятельная, сама себе хозяйка». Из многочисленных братьев и сестер в живых осталась лишь младшая сестра Татьяна (ей уж 86), которая проживает в Липецке.

Одинокой себя Анастасия Борисовна не чувствует – постоянно созванивается с дочкой, которая нередко ее навещает, видится с сестрой. Частые гости - многочисленные внучатые племянники и закадычная подруга Зинаида с комбината, с которой они еще и песни поют. Да и соседи ежедневно приходят – помогают с покупками, готовкой. Долгожительница большей частью управляется сама – рано встает и не любит сидеть без дела, хлопоча по дому. Раньше увлекалась садоводством, выращивала на участке потрясающие груши, цветы, но сейчас заниматься этим уж не под силу.

Трудно представить, но еще пару лет назад сама (и это почти в 100 лет!) ходила платить за коммуналку. Гордится поздравительными письмами от президента, мэра Липецка, вниманием со стороны руководства НЛМК. До сих пор с благодарностью вспоминает, какой отличный праздник комбинат ей устроил в честь юбилея. По-прежнему очень требовательна к себе и окружающим, и сейчас за все переживает (почему бумажка в подъезде, и лампочка там днем горит).

- Анастасия Борисовна отличается потрясающим жизнелюбием, она остро видит суть проблемы, у нее хорошая память и чувство юмора. Ее дочь и родные - замечательные люди, они очень заботливы и внимательны, - делится близкая соседка Екатерина Акимова, которая знает ее больше 40 лет.

На мои вопросы о человеческом счастье, секрете долгожительства и пожелании молодым, Анастасия Борисовна после небольшого раздумья заметила:

- Я довольна. Хоть и трудно было, никогда не унывала, жила, как обычные люди, не думала о долголетии. Ценю тех, кто любит трудиться, а лодырей не люблю. Не стоит гневить Бога, и надо всегда верить в лучшее!

Владимир КУЛИК. Фото автора, из архива музея НЛМК и А.Б. Крековой.