Весенний сев в Липецкой области практически завершен

По оперативным данным, в регионе осталось засеять менее 6 тыс. гектаров площадей, отведенных под сою (7%) и завершить посадку картофеля. В крупных предприятиях, занимающихся производством картофеля, им занято уже более 6 тыс. гектаров (97%), сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.

«Посевная прошла хорошо. Погода благоприятно сказалась на сроках и качестве работ. В прошлом году дожди мешали севу, а этой весной они прошли уже после него. Так что урожай ожидаем хороший», - отметил начальник управления Олег Долгих. Сейчас идет обработка посевов инсектицидами, гербицидами и фунгицидами.

Общая посевная площадь в регионе в 2019 году составляет 1335 тыс. гектаров. Из них 380 тыс. занимают озимые культуры, 395 тыс. гектаров отдано под яровые зерновые. Площадь под техническими культурами составила 454 тыс. гектаров, для кормовых отведено 66 тыс. гектаров.

Основную часть уборочной кампании липецкие аграрии планируют начать ближе ко второй половине июля, но уже в ближайшее время начнется заготовка кормов. На сегодняшний день все прогнозы благоприятные. Многое будет зависеть от погоды. Она для хлеборобов – один из основных фактор. Еще большее значение играет применение новых технологий. Большинство хозяйств уже использует их на всех этапах производства. Системы точного высева и контроля через спутниковую навигацию постепенно становятся привычными. Применяются различные подходы и при обработке земли. На 700 тысячах гектаров посевной площади региона использована технология NO TILL.

«Агропромышленный комплекс стал одним из наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, – подчеркивает врио главы региона Игорь Артамонов. – Но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.