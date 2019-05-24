Жители Липецкой области выбрали «Видеонаблюдение» от «Ростелекома»

Основной рост спроса на услугу пришелся на конец апреля. Специалисты компании связывают пик популярности цифрового решения с начавшимся дачным сезоном. Видеонаблюдение позволяет дистанционно контролировать происходящее в квартире или на придомовой территории в режиме реального времени.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наша услуга «Видеонаблюдение» популярна как среди жителей Липецка, так и области. Людям нужна уверенность в том, что дома или на загородном участке все и всё в порядке. Например, всегда можно посмотреть, чем заняты дети или как проходит стройка на дачном участке. Удобное приложение позволяет делать это из любой точки мира – нужен только интернет. Система проста в установке: разместить и активировать камеру легко самостоятельно. Я рад, что умные цифровые решения от «Ростелекома» выбирают все больше липчан».

В комплект «Видеонаблюдения» входит широкоугольная цифровая видеокамера (HD или FullHD) с инфракрасной подсветкой. В камеру встроена функция Push-to-talk, которая обеспечивает двустороннюю трансляцию голосовых сообщений. С её помощью, как по рации, можно оперативно связаться с близкими, которые находятся дома. В личном кабинете можно добавить несколько устройств видеонаблюдения, установленных в разных помещениях и даже в разных городах. Записи с камер попадают по защищенному VPN-каналу в облако «Ростелекома», где хранятся от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.

До 31 июля 2019 года в рамках акции «Видео за 350» при покупке видеокамеры абонент получает шесть месяцев пользования «Видеонаблюдением» от «Ростелекома» в подарок. А абоненты «Домашнего интернета», «Домашнего телефона» и «Интерактивного телевидения» от цифрового провайдера могут приобрести камеру в рассрочку и два года пользоваться сервисом бесплатно.

Реклама Фото предоставлено пресс –службой «Ростелеком»