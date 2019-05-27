Липецкому машиностроительному колледжу – 75!

Сегодня это один из самых известных и лучших ссузов региона, у его выпускников нет проблем с поиском работы – они востребованы на рынке труда. Колледж отличается современной производственной базой, здесь активно внедряются инновационные методики обучения, устойчивые партнерские связи, показательный опыт самообеспечения и зарабатывания средств. Но успех не приходит «сам по себе» - авторитет и репутация нарабатываются годами труда, и этапы становления ЛМсК наглядное тому подтверждение.

Отсчет своей истории колледж ведет с суровых военных лет. Тогда, с началом строительства Липецкого тракторного завода, возникла острая необходимость в квалифицированных специалистах, и в 1944 г. был открыт тракторный техникум, который возглавил Поляков Иван Константинович. В первом учебном году в техникум (уже машиностроительный) было принято 13 групп учащихся – с 7 и 10-летним образованием. В 1946 г. состоялся первый выпуск, и тогда же для работающей молодежи было открыто вечернее отделение. Филиалы учебного заведения появились в Ельце, Грязях, Чаплыгине, в 1975 г. техникум получил новое 4-х этажное здание, а в 1991г. он был реорганизован в колледж. Ориентированный на подготовку кадров для Липецкого тракторного завода, колледж выпустил тысячи квалифицированных специалистов. Но в перестроечные 90-е, с угасанием тракторного завода, возникла реальная угроза существования крупнейшего колледжа региона – для ЛМсК настали нелегкие времена.

.

Время перемен

Свое «второе дыхание» колледж обрел с приходом нового опытного руководителя – Александра Михайловича Гончарова. В наследство достались устаревшее оснащение, необустроенная территория. Когда новый директор обрисовал своим сотрудникам ближайшие перспективы колледжа – высокая успеваемость, мотивация ребят на получение знаний, запрет на курение, отремонтированные помещения…то многие не поверили. Впрочем, сомнения были и у самого Гончарова, ведь пришлось, по сути, начинать с нуля. Но слишком велико было желание перейти на новый уровень развития, «ветер перемен» захватил весь коллектив – и у них все получилось. Неоднократно доводилось бывать в колледже и впечатлений здесь набираешься, что называется, с порога – кругом порядок, ухоженность, в общении ребят никакой развязности, здесь не увидишь курящих. Примечательно, что среди студентов колледжа нет правонарушителей и уклонистов от призыва в армию. А неотъемлемая составляющая в работе администрации этого учебного заведения – активная помощь со стороны студенческого актива колледжа.

ЛМсК сегодня – одно из самых успешных заведений в системе СПО региона – свыше 80% выпускников здесь – «хорошисты» и «отличники».

За годы преобразований в колледже выработан свой стиль управления, развития учебного заведения – постоянное самосовершенствование. Здесь не «плывут по течению» и не ждут «манны небесной», а именно созидают, стараются сами находить дополнительные источники финансирования, следовать современному стандарту образования и даже опережать его.

.

Не почивать на лаврах

Сегодня в колледже ведется подготовка по 9 специальностям, кроме того, реализуются программы профессионального обучения. В течение многих лет колледж успешно проводит приемную кампанию, за годы развития здесь накоплен интересный опыт по организации профориентационнной работы среди школьников – ежегодный конкурс при поступлении составляет 2.2-2.7 человека на место, а средний балл поступающих выше 4.

Но в колледже прекрасно понимают, что «почивание на лаврах» приведет в итоге лишь к застою.

- Идет век инноваций, и отставание просто недопустимо, - уверен директор колледжа Александр Гончаров. – У нас уже есть утвержденные планы по введению новых специальностей по информационно-коммуникационным технологиям. Производство и само время требуют, чтобы мы готовили кадры, отвечающие как задачам текущего момента, так и с прицелом на будущее. Наша база, наработки это позволяют, сейчас продумываем возможные варианты.

.

Участвуя в программе «Бережливый регион», в колледже стараются максисмально задействовать компьютерную базу, чтобы повысить качество оказании услуг и свести сроки их выполнения к минимуму. В ЛМсК внедряется система «Бережливый колледж», которая направлена на рациональную организацию пространства, значительно улучшает производительность, рабочий настрой и экономит время.

Главное в учебе - практика

Совершенствовать полученные знания на практике у студентов колледжа есть возможность уже со 2 курса. Учебно-производственные корпусы ЛМсК отлично оснащены – здесь современное компьютерное оборудование, станки с ЧПУ, хорошо оснащенные мастерские. Первостепенное значение колледж уделяет социальному партнерству с ведущими промышленными предприятиями региона, на которых студенты проходят производственную практику. В числе предприятий – партнеров (их более двух десятков) – ПАО «НЛМК», АО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ», АО «ГАЗПРОМ газораспределение Липецк», ООО «Лебедянский машиностроительный завод», ООО «Спецмонтаж». Специалисты предприятий участвуют в государственной итоговой аттестации, разработке рабочих программ. Такая совместная работа помогает качественно подготавливать новые кадры. Как заметил директор колледжа, ни одна из задач стоящих перед ЛМсК не может эффективно решаться без тесной связи с производством. Период производственной практики для ребят – отличная возможность проявить себя, получить реальные практические навыки, и после окончания колледжа подавляющая часть ребят уже определяется с будущим местом работы. Социальные партнеры оказывают поддержку также и в укреплении учебной базы ЛМсК, помогают в вопросах профориентации в подшефных школах, привозят ребят на экскурсии в колледж. У руководства учебного заведения налаженные связи с районами области – создана программа адаптации сельских ребят, которая прошла обкатку на примере Добровского района.

Повышению уровня квалификации будущих специалистов способствует и участие колледжа в движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills) - всероссийском чемпионате профессионального мастерства. От Липецкого машиностроительного колледжа в чемпионате принимали участие студенты 4 курсов специальности «Технология машиностроения», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Победителями и призерами чемпионата стали 5 студентов колледжа.

.

Со спортом на «ты»

- Наша цель – подготовка квалифицированного специалиста, но ни в коей мере не в ущерб его здоровью, - поясняет Александр Гончаров. – Важнейшая задача коллектива преподавателей – создание здоровьесберегающей системы в обучении студентов, оптимальное построение учебного процесса. У ребят надо развивать мотивацию к здоровому образу жизни, этому помогает и созданный психологический микроклимат. У нас стало традицией организовывать физкультминутки на большой перемене, устраивать спортивные соревнования по различным видам спорта между отделениями. Наши студенты четко осознают, что успешен может быть тот, кто не только хорошо освоил теорию и практику, но крепок духом и телом, и возможности спорта здесь безграничны.

В колледже разработана и эффективно внедряется программа по активному участию студентов в физкультурно-спортивных мероприятиях, успешно работают секции по волейболу, баскетболу, футболу и другим видам спорта. В течении учебного года проводится внутриколледжная Спартакиада, лучшие из лучших выступают в команде колледжа в областной Спартакиаде, Универсиаде (и неизменно успешно) - становятся победителями и призёрами. Так, в 2018 году первое место колледж занял в общекомандном виде в областной Спартакиаде, ребята взяли «золото» в плавании, волейболу, «серебро» - по баскетболу. Причем юношеская команда по волейболу заняла 6 место во Всероссийских соревнованиях, а третье место команда заняла в Универсиаде среди ВУЗов и ССУЗов области. Не отстают от волейболистов и легкоатлеты колледжа – они ежегодно занимают в соревнованиях разного уровня первые и вторые места. Наиболее успешных спортсменов ждут дипломы и ценные призы. В нынешнем юбилейном году лучшие спортсмены колледжа будут награждены спортивными велосипедами.

.

… и в творчестве сильны

Как из бросовых деталей и запчастей собрать полезный в хозяйстве агрегат? Можно ли «вдохнуть жизнь» в «убитый» мотоцикл и собрать из ничего нечто, что поразит специалистов? Ответы на эти вопросы дает традиционно проводимая в колледже выставка технического и декоративно- прикладного творчества. Что здесь только не увидишь – квадрациклы и трициклы, мини-тракторы, мотовездеходы, картофелесажалки, болотоходы… И все это действующие модели – результат кропотливого труда ребят над курсовыми проектами и «проба сил» в период практики. Многие из экспонатов впоследствии становятся наглядными пособиями, а некоторые вызывают практический интерес у работодателей и проходят апробацию уже на производстве. В колледже рассматривают идею участия в серьезных технических конкурсах, и главным «козырем» поделок ребят станет именно оригинальность идеи, простота и дешевизна «чудо-агрегатов»..

- У молодежи много энергии, и наши преподаватели стараются направить ее в созидательное русло. Различными видами творческой деятельности охвачено более 60% студентов, и это помогает ребятам в учебе, дисциплинирует, - поясняет Александр Гончаров. – У нас не только свои «кулибины», большое количество ребят участвуют в художественной самодеятельности, радуя своими талантами. В колледже достаточно групп и кружков по интересам, в числе популярных – хоровая студия и танцевальная группа. Нередко после завершения учебы ребята продолжают выступления (даже выходят на профессиональную арену). И наша важная задача – не только дать студентам качественные знания, но и помочь им найти правильные ориентиры в жизни, раскрыть свои способности, привить любовь к спорту, искусству.

Для ребят годы, проведенные в колледже - это и серьезная профессиональная подготовка, и насыщенная студенческая жизнь – да и просто одни из самых запоминающихся событий в их биографии.

- За время учебы получила огромный багаж знаний, который, уверена, пригодится при получении высшего образования. У меня появилось много друзей, я очень довольна, что есть успехи и в творческом росте, - делится студентка 3 курса Татьяна Моргачёва, которая намерена в будущем работать в колледже.

Для второкурсницы Ирины Киселевой, обучающейся по специальности «Техническое регулирование и управление качеством», годы учебы – это время самоопределения и самореализации

- Колледж помогает мне приобрести большую самостоятельность и ответственность. Те знания, которые я здесь получила – стартовая площадка для профессионального роста, очень хочется стать востребованным специалистом.

.

«Наши студенты – инвестиции в будущее страны»

Общий «командный дух» - вот главная составляющая успешной работы колледжа. И преподаватели, и студенты, и родительские комитеты работают вместе, в единой связке. Роль преподавательского состава, проводящего со студентами разноплановую работу, трудно переоценить. А главная цель – помочь каждому из ребят раскрыть свои возможности, подготовить классного специалиста и активного гражданина. Педагогический коллектив колледжа, насчитывающий 60 человек – это сплав опыта и молодости. Здесь трудятся и многоопытные корифеи, стаж работы в колледже которых исчисляется десятками лет - Панова Е.В. ( 46 лет), Руденко Н.И. (41 год), Покидова Н.В. ( 36 лет), Зюзина Н.П. ( 25 лет), Кучева Л.А. (22 года), и недавние выпускники. Получив высшее образование, они возвращаются в родной колледж в качестве преподавателей и сотрудников – в их числе Вячеслав Кузьмин, Маргарита Марахова, Екатерина Губарева и другие.

У преподавательского коллектива нацеленность именно не только на подготовку квалифицированного специалиста, а на воспитание разностороннего человека и гражданина.

- Цель современного преподавателя – формирование личности и характера обучающихся, упорства и целеустремленности, считает педагог Лариса Золотухина. – Важны все профессии, но именно от педагога зависит судьба ребенка, его взгляд на жизнь. Кто-то дает студентам знания, кто-то – крылья. Приятно осознавать всю значимость и важность своего труда, ведь наши выпускники – это будущее государства.

- Для преподавателя очень важно поддержка одаренных и социально уязвимых ребят, умение раскрыть потенциал каждого, - уверена педагог Наталья Попова. – Успешное обучение студентов – не только усилия отдельных преподавателей, а система продуманной и хорошо поставленной методической работы всех членов нашего коллектива.

.

В колледже полным ходом идет подготовка к предстоящему юбилею – будут и многочисленные гости, и поздравления, и праздничная программа – и как всегда все пройдет организованно, на самом высоком уровне – иначе здесь не бывает.

- Наши студенты, их будущее для нас главное. Мы ими гордимся, - замечает Александр Гончаров. – Важно, что за годы, проведенные в колледже, ребят не «пичкают знаниями», а учат самим их добывать, совершенствоваться, быть трудолюбивыми и полезными своей стране.

.

Я поздравляю весь наш коллектив, студентов и их родителей с замечательным юбилеем – 75-летием Липецкого машиностроительного колледжа! Выражаю благодарность нашим социальным партнерам за их большую плодотворную работу! Желаю всем дальнейших успехов, благополучия и удачи!

Автор Владимир КУЛИК.