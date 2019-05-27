Игорь Артамонов: «Многодетные семьи должны получать финансовую поддержку для строительства жилья»

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня встретился с многодетной семьей Луневых, которые получили участок под строительство жилья в поселке Желтые Пески. На встрече в администрации области присутствовал представитель воронежской компании «Сити-Лайн», который строит быстровозводимые дома.

Застройщик и семья Луневых подписали договор о строительстве дома площадью 94 кв. м. Это будет первый дом в поселке Желтые Пески. Планируется, что его сдадут через четыре месяца. Новоселье в этом году могут справить еще несколько десятков человек. Как отметил врио главы региона Игорь Артамонов, первые 25 семей получат финансовую поддержку от администрации области.

«Первые 25 семей получат от администрации области по 200 тысяч рублей, это половина первоначального взноса по кредиту. В следующем году будем добиваться выделения средств из федерального бюджета на компенсацию затрат многодетных семей по оплате части процентной ставки ипотечного кредита, полученного на строительство дома. Мы заинтересованы, чтобы как можно больше семей получили комфортное жилье», - отметил Игорь Артамонов.

Из 900 тысяч квадратных метров введенного в 2018 году в строй жилья в Липецкой области 72 процента занимает индивидуальное жилищное строительство, а кредитов для него выдано только 80, сообщил Игорь Артамонов. Администрация Липецкой области совместно со Сбербанком разработали программу поддержки индивидуального жилищного строительства «Свой дом под ключ».

Кредит на ИЖС будет вначале выдан под 12 процентов годовых, но снизится до 10,9 процента после того, как на участке будет возведен дом. Для реализации программы привлекаются такие компании-застройщики, которые способны быстро и качественно возвести жилье в течение 3-4 месяцев. Тогда построенный дом станет объектом залога, а сниженная ставка кредита будет неизменной до полной его выплаты. Также рассматривается возможность использования материнского капитала в качестве первоначального взноса при получении ипотеки многодетной семьей и включения дополнительных застройщиков в программу.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.