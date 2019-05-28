2019-05-28T09:36:57+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Новых квартир для детей-сирот будет больше»

В этом году в Липецкой области жилье получат 250 детей-сирот
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Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил ключи от собственного жилья детям-сиротам. 42 человека получили благоустроенные квартиры в новом микрорайоне «Звездный» областного центра. Жилье липчанам дают с сантехникой, плитой на кухне и полной отделкой.

«В этом году квартиры в Липецкой области получат 250 детей-сирот. В рамках софинансирования с федеральным бюджетом мы в разы увеличили ассигнования из региональной казны. Кроме того, выросли и темпы покупки квартир для того, чтобы к 2024 году ликвидировать или, по крайней мере, серьезно уменьшить ту очередь, которая сегодня есть», - заявил Игорь Артамонов. Руководитель области поздравил молодых липчан со знаменательным событием и пожелал домашнего тепла, уюта и благополучия в их новых домах.

В рамках реализации программы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в 2019 году общая сумма финансовых ассигнований, направленных на приобретение жилых помещений, составила 471 млн рублей. Из них федеральный бюджет выделил 51 млн рублей, областной – 420 млн. Жилые помещения будут приобретены в Липецке, Ельце, Чаплыгине, Данкове, Лев-Толстовском, Елецком, Тербунском и Добровском районах. С начала года уже закуплены квартиры в Данкове, Усмани и Липецке. Эти жилые помещения будут предоставлены детям-сиротам до конца мая. Остальные квартиры обретут новых хозяев во втором полугодии нынешнего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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