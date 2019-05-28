2019-05-28T15:43:07+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Горжусь, что служил в пограничных войсках!»

Врио главы региона поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем пограничника
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В Липецке сегодня отмечают День пограничника. На площади Героев прошел праздничный митинг, где собрались военнослужащие, ветераны, представители власти и общественности, - сообщает пресс-служба администрации региона. Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов обратился к участникам митинга с приветственным словом. День пограничника для руководителя области – особенный праздник. Игорь Артамонов служил на финской границе, на заставе «Вента» Ребольского погранотряда Краснознаменного Северо-Западного пограничного округа.

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«Горжусь, что служил в пограничных войсках. В этот день всегда вспоминаю годы своей службы, друзей, как мы ходили в наряд, как охраняли границы государств. Рад вас сегодня видеть, рад, что в Липецке такое большое пограничное братство. С праздником! Спасибо за мужество и преданность Родине!», - сказал Игорь Артамонов.

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Участники митинга почтили память не вернувшихся с полей сражений минутой молчания и возложили цветы к мемориалу у Вечного огня. Затем от площади Героев Игорь Артамонов вместе с колонной пограничников прошел по центральным улицам города. Митинг завершится концертом в районе Центрального пляжа. Кроме того, в Липецком областном краеведческом музее сегодня откроется выставка пограничной атрибутики и знаков отличия, посвященная 101-й годовщине пограничных войск КГБ СССР и пограничной службы ФСБ России. Посетители познакомятся с уникальной коллекцией пограничных наградных знаков и с историей развития пограничных войск и пограничной службы.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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