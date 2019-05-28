2019-05-28T15:50:46+03:00
Происшествия

Житель Липецка попал в страшную аварию в Доминиканской Республике

Мужчина в критической ситуации, с ним остается беременная жена [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Транспортировать Андрея в Россию пока нельзяТранспортировать Андрея в Россию пока нельзяФото: Личная страница Вконтакте
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Художник и видеооператор из Липецка Андрей Башлаев попал в жуткую аварию в Доминиканской Республике, куда уехал с семьей на заработки. В Доминикане с мужем находится беременная жена, которая оказалась в полной растерянности и обратилась за помощью к пользователям в соцсетях.

– Помогите, Андрей попал в аварию, позже напишу подробности, – написала жена оператора Дарья Башлаева. – Нужна помощь, я тут одна на 5 месяце беременности.

Семья оказалась в крайне тяжелой ситуации, причем медицинской страховки у Андрея не было. По словам Дарьи, даже на элементарную помощь в этой стране нужны огромные деньги, а муж находится в критическом состоянии.

Липчанин попал в страшную аварию в Доминикане .

Пользователи сразу откликнулись на просьбу и переслали деньги на карту девушки. Благодаря неравнодушным людям, Андрея удалось транспортировать в другой регион, но видеооператор по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Его можно будет транспортировать в Россию только после того, как состояние стабилизируется.

– Транспортируем Андрея в Санто Доминго, еще ничего не ясно, но денег уже заплачено не мало, – рассказала позже Дарья. – Ситуация тяжелая, важна любая помощь и вера.

Я не знаю честно чего ждать, верю в чудо. Его жизнь не может так оборваться, вот сейчас ценю каждый момент. Ведь были же предчувствия у меня, а он не верил.

Как выяснилось, в Андрея въехал автобус, когда он двигался на мопеде. На призыв о помощи уже откликнулись власти региона. Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов распорядился оказать Андрею Башлаеву материальную помощь.

– Ситуация находится на контроле врио губернатора, – сообщили в пресс-службе администрации. – Кроме того, помощь будет оказана и по организации связи с консульством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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