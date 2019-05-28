Липецкая «Академия» отмечает День рождения

За 19 лет «Академия», так любовно и с гордостью называют её студенты, выпустила в большую жизнь более 7 тысяч специалистов в сфере юриспруденции, экономики, экономической безопасности, муниципального и государственного управления, менеджеров. Каждый год более 500 госслужащих проходят курсы повышения квалификации. «Мы дали Липецку и области качественные кадры для работы в абсолютно разных структурах и организациях», - говорит директор филиала Александр Дмитриевич Моисеев. «Многие наши выпускники достигли больших высот в карьере, но не гнушаются снова и снова приходить в альма-матер за новыми знаниями и повышать свой профессиональный уровень. Для нас это и радость, но и большая ответственность, ведь приходится усердно работать над собственным уровнем».

Девятнадцать лет – дата не юбилейная, но тоже значимая, так как начинается подведение итогов двадцатилетней работы. В самом филиале к этому относятся философски, ведь главный девиз академии – быть в постоянном развитии, чтобы успеть открыть для себя и своих студентов те горизонты и перспективы, которые сделают вуз успешным, а выпускников конкурентоспособными на рынке труда.

Свой день рождения в конце мая академия отметит задорным концертом студентов и преподавателей, а на следующий день на Учёном совете подведёт итоги завершающегося учебного года.

Фото предоставлено ЛФ РАНХиГС