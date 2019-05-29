Игорь Артамонов: «До конца мая владельцами новых квартир станет 531 семья»

Первыми счастливчиками 28 мая стали семьи Хрюкиных и Березневых, заключивших несколько лет назад договоры долевого участия в строительстве дома в микрорайоне "Европейский". Ключи в своем кабинете на Соборной площади им вручил врио губернатора Игорь Артамонов. Руководитель области поздравил липчан со знаменательным событием: «Большая семья – это самое большое счастье, – сказал Игорь Артамонов. – В новом доме пусть всем будет тепло и уютно. Было много ожиданий, которые оправдались. Для меня очень важно, чтобы люди поверили во власть и убедились, что она способна выполнять обещания».

На этой неделе и другие липчане, ранее заключившие договор долевого участия, начнут получать ключи от квартир в домах №№10 и 22.3 на улице Свиридова. Эти жилые здания первыми из списка проблемных ввели в эксплуатацию в марте этого года. Всего здесь получит квартиры 531 семья.

С первых дней после вступления в должность в октябре прошлого года Игорь Артамонов начал заниматься проблемами обманутых дольщиков. Было заключено соглашение с компанией ПАО «Орелстрой», и уже осенью 2018-го строительство возобновилось. Была выполнена внутренняя отделка, проложены инженерные коммуникации, установлены системы вентиляции и пожаротушения. Завершала эти объекты зарегистрированная ПАО «Орелстрой» строительная компания «ОДСК Липецк». Сегодня ее генеральный директор Михаил Хренов подарил получившим ключи липчанам сертификат на мягкую мебель.

В регионе есть и другие проблемные ситуации с дольщиками, отметил Игорь Артамонов. Где-то нужно дом проблемным признавать, где-то процедуру банкротства контролировать, где-то уговаривать застройщиков браться за очень сложные объекты. Возбуждено не одно уголовное дело. «Но все эти вопросы мы решаем», – заявил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.