2019-05-29T10:45:55+03:00
Общество

Житель Усманского района погиб, пробравшись на подстанцию

По предварительной версии мужчина пытался похитить цветной металл
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20 мая в 15 часов 15 минут в Усманском районе произошло отключение электроэнергии на одной из высоковольтных линий. Оперативно-выездная бригада филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» выехала на место. При проведении осмотра ВЛ, на трансформаторной подстанции обнаружен молодой мужчина без признаков жизни, врачи скорой констатировали смерть. На место происшествия была вызвана полиция. По предварительной версии, погибший срезал замок на подстанции и, приблизившись на недопустимое расстояние к электроустановке, получил удар током. При этом мужчина проигнорировал все предупреждающие знаки.

Липецкэнерго предупреждает, что к энергообъектам опасно даже приближаться. Необходимо помнить, что погоня за призрачными деньгами, может стоить жизни. Следует также знать, что хищение электрооборудования является уголовно наказуемым деянием и преследуется по закону. Помимо риска для собственного здоровья, правонарушители ставят под угрозу надежность работы всего электросетевого комплекса. По их вине без электроснабжения могут остаться добросовестные жители, котельные, школы, медицинские учреждения и другие объекты социальной жизнедеятельности.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» призывает к бдительности и напоминает, что обо всех случаях причинения ущерба электросетевому хозяйству, о фактах хищения электроэнергии и оборудования, а также всех случаях противоправных действий вблизи энергообъектов компании МРСК Центра можно сообщать по телефону круглосуточной прямой линии энергетиков 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный). Также информацию можно направить на отдельный почтовый ящик vorunet@mrsk-1.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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