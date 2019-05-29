Липчане увидят спектакль Малого театра «Вишневый сад»

Липецкая область и Республика Крым в рамках федеральной программы «Большие гастроли» в июне обменяются спектаклями Государственного академического музыкального театра Республики Крым и Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого. Это уже вторые гастроли такого рода. Первые с большим успехом состоялись прошлым летом.

В этом году Государственный академический музыкальный театр Республики Крым из Симферополя будет гастролировать в Липецке с 1 по 5 июня. Труппа покажет мюзиклы «Дубровский», «Три мушкетера», «Собор Парижской Богоматери», музыкальную комедию «Ханума» и балет «Бахчисарайский фонтан». Все эти постановки отличает масштабность, красочность и великолепная актерская игра. Каждый спектакль – прекрасный повод выбраться в театр всей семьей, поскольку все они имеют возрастную классификацию 12+. Впрочем, липчане, побывавшие на спектаклях театра из Симферополя прошлым летом, отлично помнят их зрелищность и энергию.

Липецкие артисты представят в Крыму спектакли «Пришел! Увидел! Полюбил!», «Рассказы эмигранта», «Шикарная свадьба», «Есенин. Быть поэтом». Они будут сыграны на сцене Ялтинского театра имени А.П. Чехова. А в Симферополе будет показан спектакль «Пришел! Увидел! Полюбил!».

Кроме того, столичный Малый театр 12 июня привезет в Липецк «Вишневый сад» в постановке Игоря Ильинского. Это легендарный спектакль, увидеть который «вживую» в провинции - редкая удача для настоящего театрала.