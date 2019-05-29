2019-05-29T13:49:35+03:00
Общество

Липецкие добровольцы борются за звание лучшей пожарной команды

Зрелищный конкурс проходит на стадионе «Динамо» [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Соревнования пожарных добровольцев в ЛипецкеСоревнования пожарных добровольцев в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В эту среду, 29 мая, на тренировочной базе Главного управления МЧС России по Липецкой области проходит областной смотр-конкурс по пожарно-прикладному спорту среди подразделений добровольной пожарной охраны на звание.

Соревнования на стадионе "Динамо" МЧС.Видео пресс-службы МЧС Липецкой области

На стадионе «Динамо» соревнуются 18 команд от районов Липецкой области и две команды из городов нашего региона. Они борются за звание «Лучшая добровольная пожарная команда Липецкой области».

Соревнования пожарных добровольцев в Липецке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Соревнования пожарных добровольцев в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, соревнования проходят в два этапа: на первом этапе добровольцы соревнуются в боевом развертывании пожарной техники, а второй этап – эстафета.

Соревнования пожарных добровольцев в Липецке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Соревнования пожарных добровольцев в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Проверяющие оценивают скорость команд, а также владение спецтехникой, которая состоит на вооружении МЧС, физические и психологические качества.

Соревнования пожарных добровольцев в Липецке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Соревнования пожарных добровольцев в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В качестве условного пострадавшего не манекен, а живой человек, который в процессе стонет и жалуется на боль, что придает реалистичность ситуации и действует на пожарных психологически.

Соревнования пожарных добровольцев в Липецке.Видео пресс-службы МЧС Липецкой области

Кстати, только с начала этого года в Липецкой области добровольные пожарные участвовали в тушении 402 пожаров.

Соревнования пожарных добровольцев в Липецке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Соревнования пожарных добровольцев в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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