Липецкие добровольцы борются за звание лучшей пожарной команды

В эту среду, 29 мая, на тренировочной базе Главного управления МЧС России по Липецкой области проходит областной смотр-конкурс по пожарно-прикладному спорту среди подразделений добровольной пожарной охраны на звание.

Соревнования на стадионе "Динамо" МЧС.Видео пресс-службы МЧС Липецкой области

На стадионе «Динамо» соревнуются 18 команд от районов Липецкой области и две команды из городов нашего региона. Они борются за звание «Лучшая добровольная пожарная команда Липецкой области».

Соревнования пожарных добровольцев в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, соревнования проходят в два этапа: на первом этапе добровольцы соревнуются в боевом развертывании пожарной техники, а второй этап – эстафета.

Соревнования пожарных добровольцев в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Проверяющие оценивают скорость команд, а также владение спецтехникой, которая состоит на вооружении МЧС, физические и психологические качества.

Соревнования пожарных добровольцев в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В качестве условного пострадавшего не манекен, а живой человек, который в процессе стонет и жалуется на боль, что придает реалистичность ситуации и действует на пожарных психологически.

Соревнования пожарных добровольцев в Липецке.Видео пресс-службы МЧС Липецкой области

Кстати, только с начала этого года в Липецкой области добровольные пожарные участвовали в тушении 402 пожаров.