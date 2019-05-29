И.о мэра Липецка предупредили, что предыдущие чиновники не исполняли решения депутатов

Во вторник, 28 мая, на 50-й сессии Липецкого горсовета депутаты заслушали отчет исполняющей обязанности мэра Липецка Евгении Уваркиной. Перед началом основного вопроса сессии спикер горсовета Игорь Тиньков напомнил депутатам, что Уваркина будет отчитываться за работу бывшего мэра Сергея Иванова, а не за свою, и просил это учесть. Поэтому задавали только по одному вопросу от каждой фракции.

В отчете и.о. мэра рассказала об основных проблемах города: это монозависимость бюджета от НЛМК, недостаточная активность малого бизнеса, проблемы в розничной торговле, серые зарплаты, убыль населения, дефицит воспитателей в детсадах, нехватка спортивных объектов, общественных площадок и парковок, износ коммунальных сетей, увеличение выбросов от транспорта, плачевное состояние учреждений культуры, 79% из которых требуют ремонта, а также точечная застройка и «обманутые дольщики».

Не менее острые проблемы подняли в своих вопросах депутаты. Но учитывая, что Евгения Уваркина исполняет обязанности всего два месяца, это были не столько вопросы, сколько замечания, на что еще следует обратить внимание.

Так вице-спикер Евдокия Бычкова от партии «Справедливая Россия» заметила, что городу не хватает поликлиник.

– Я понимаю, что это полномочия области, тем не менее, у нас вырисовывается очень серьезная проблема, – отметила Евдокия Бычкова. – Мина замедленного действия – это обеспечение медучреждениями новых микрорайонов. Там будут жить 120 тысяч человек, предполагалось строительство 6 поликлиник, 3 детские и 3 взрослые. Сегодня там живут 60 тысяч, построили только одну взрослую поликлинику. При этом на одной из комиссий представитель облздрава заявила, что Липецк не нуждается в дополнительных медучреждениях. Обратите на это внимание!

Также Евдокия Бычкова заметила, что Липецку не хватает музеев, а выезды из города выглядят отвратительно, и это отрицательно сказывается на развитии туризма.

Депутат от «Российской партии пенсионеров за справедливость» Людмила Яськова обратила внимание, что в городе не налажен диалог жителей с чиновниками, отсюда недостаточная активность граждан и общественных организаций.

– Жители ждут от нас, чтобы в администрации работали компетентные кадры, которые могли бы квалифицированно помочь людям в той или иной проблеме, – заявила Людмила Яськова, и предложила создать некую площадку для взаимодействия.

Представитель «ЛДПР» обратился к и.о. мэра с просьбой не разгонять, а слышать людей, чтобы они не выходили с плакатами на улицы и не бросались под строительную технику. Депутат от «КПРФ» Николай Быковских обратил внимание на падающие доходы населения, снижение средней продолжительности жизни и демографический кризис.

Финальное настораживающее замечание поступило от спикера горсовета. Игорь Тиньков, руководитель фракции партии «Единая Россия», отметил, что один из основных критериев работы мэрии – это исполнение контрольных решений сессии. О чем, кстати, не раз говорили предыдущему мэру. По словам спикера, на данный момент мэрия не исполняет больше половины решений депутатов.

– При таком подходе, в следующей раз, оценка будет «неудовлетворительно», – предупредил Игорь Тиньков. – Потому что решения сессий – это основа взаимодействия представительной и исполнительной власти.

Евгения Уваркина соглашалась со всеми замечаниями депутатов, в ответах предлагала пути решения и заявила, что мэрия уже работает по каждому вопросу.

– Евгении Юрьевне интересно, она начинает вникать в проблемы города. Еще раз говорю, что для будущего градоначальника важна компетентность, желание работать, – подвел итог отчета Игорь Тиньков.

Напомним, что депутаты окончательно решат, кто станет мэром Липецка 11 июня.

Лия МУРАДЬЯН. Фото автора.