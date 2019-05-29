На Липецком станкостроительном предприятии новое дело о мошенничестве на 100 млн. рублей

В деле Липецкого станкостроительного предприятия появился новый эпизод мошенничества. Напомним, ФСБ нагрянуло в липецкий офис 21 марта. Тогда на станкостроительном предприятии прошли обыски с изъятием. Следственные действия проходили по фактам хищений денег гособоронзаказа, речь шла о нескольких сотнях миллионов рублей, которые выделили на замену станков. После обысков владельцев предприятия Владимира и Кирилла Петровых взяли под стражу в Тверском районном суде Москвы.

Новое хищение бюджетных средств вскрылось в ходе проверки, которую проводила прокуратура области. По итогу проверки в УМВД региона возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК – групповое мошенничество при получении выплат в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в хищениях подозревается группа лиц из числа руководства ООО «Интермаш» – входит в группу станкостроительных предприятий.

Согласно материалам проверки, по государственной программе импортозамещения предприятие получило из федерального бюджета субсидию 119 миллионов рублей. Деньги выделили на возмещение затрат при производстве и реализации пилотных партий современных металлообрабатывающих центров с программным управлением – всего 30 станков.

Но как выяснилось, дорогие станки существовали только на бумаге. Компания представила фиктивные документы, что оборудование поставили в одну из московских фирм. Однако проверка показала, что на момент поставки оборудование даже не производилось.

Если вину руководства докажут, им грозит до 10 лет лишения свободы.