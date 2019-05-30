2019-05-30T13:34:11+03:00
Общество

Госслужащие изучают управление проектами

Курсы повышения квалификации по программе «Управление проектами в органах власти» проходят в Липецке с 28 по 31 мая
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В очередной раз на одной из ведущих образовательных площадок Липецкой области – Липецком филиале РАНХиГС, собрались государственные служащие от главных консультантов до начальников управлений для прохождения курсов повышения квалификации по программе «Управление проектами в органах власти» на период с 28 по 31 мая. Управление проектами – один из эффективных механизмов государственного управления в современной России. Полученные знания и навыки позволят государственным и муниципальным служащим в полной мере реализовывать национальные проекты на региональном уровне в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

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Фото предоставлено Липецким филиалом РАНХиГС

ИСТОЧНИК KP.RU

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