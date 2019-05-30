Госслужащие изучают управление проектами

«Пусть лучше так, чем со мной по помойкам!»: Мать-кукушка объяснила, почему оставила умирать дома полугодовалую дочку

Девушка в социальных сетях показывала себя заботливой и любящей матерью. А сама в это время спала с месячной малышкой в подъезде