Бюджет Липецкой области вырос на 3,5 млрд. рублей

Сегодня на 25-й сессии областного Совета депутаты рассмотрели изменения в Закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Как сообщает пресс-служба облсовета, объем доходов увеличился почти на 3,5 млрд. рублей, в основном за счет поступлений из федерального бюджета.

- Сегодня продолжается поддержка сельского хозяйства. Мы дополнительно получили из федерального бюджета на эти цели свыше 2,5 млрд. рублей. Причем, государственную помощь получают не только крупные инвестиционные проекты в сфере АПК, но и малые формы хозяйствования, наши фермеры, кооператоры. Выполняются задачи, поставленные в Послании президента Федеральному Собранию по части выполнения национальных проектов, - отметил председатель регионального парламента Павел Путилин. - Так, в области планомерно решается вопрос о предоставлении мест в детских садах малышам до 3 лет. На эти цели мы дополнительно направили сегодня свыше 90 млн. рублей. Только в областном центре строим и планируем сдать в этом году 7 ясельных корпусов. Такая же работа ведется в районах области. Кроме того, дополнительное финансирование предусмотрено на развитие здравоохранения: а именно на новое современное оборудование, предоставление лекарств наших льготникам, создание новых ФАПов и офисов врачей общей практики.

По решению сессии на финансовое обеспечение дорожной деятельности направлено 100 млн. рублей. 60 млн. пойдет на поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе на развитие молодежного предпринимательства. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда выделено 326 млн. рублей. В регион также поступили средства на строительство школы на улице 50 лет НЛМК в Липецке – почти 42 млн. рублей.

Также в ходе перераспределения расходов управление здравоохранения области дополнительно получило свыше 273 млн. рублей. Выделены средства на закупку нового оборудования для областного перинатального центра и других липецких больниц, на реконструкцию офиса врача общей практики в микрорайоне «Елецкий», на оснащение и открытие Воловской районной больницы. Предусмотрено финансирование бесплатного зубопротезирования и приобретения лекарств.

Органы местного самоуправления получат субсидии на компенсацию родительской платы в детских садах – 106 млн. рублей. Дополнительно 56 млн. рублей депутаты направили на капитальный ремонт и оснащение учреждений культуры.

В ходе обсуждения бюджета депутаты подняли вопрос о кредиторской задолженности, которая сложилась в медицинских учреждениях региона.

- Сейчас действует система по обеспечению учреждений здравоохранения денежными средствами через Фонд обязательно медицинского страхования, денежные средства должны идти за больными, - прокомментировал ситуацию вице-губернатор области, начальник управления финансов администрации Липецкой области Вячеслав Щеглеватых. – Мы, субъекты федерации, неоднократно обращались в правительство, чтобы пересмотреть эту систему. И рассмотреть порядок, который сегодня существует при финансировании малокомплектных школ в сельских населенных пунктах, когда независимо от числа учащихся, деньги выделяются в полном объеме. Кредиторская задолженность существует по независящим от руководителей или сельских медицинских учреждений причинам.

Сегодня в бюджете на погашение кредиторской задолженности медицинским учреждениям было предусмотрено почти 100 млн. рублей.

С учетом внесенных поправок, доходы областного бюджета в 2019 году составят 60,4 млрд. рублей, расходы – 68,8 млрд. рублей. Дефицит уменьшается и составит 8,4 млрд. рублей.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого областного Совета депутатов.