«Все преобразования – ради качественного медобслуживания и удобства наших пациентов»

Репутация одного из самых лучших медицинских учреждений региона у областной больницы №2 еще с советских времен. Такое заслуженное признание липчан сохранилось и поныне. В лечебном учреждении, расположенном в центре Липецка, отличная оснащенность и классные специалисты. А успехи офтальмологов и кардиологов медучреждения со статусом 3-го уровня, известны за пределами области. Врио главы региона отметил его успешную деятельность, призвав в то же время не почивать на лаврах. Какие сегодня изменения в областной больнице, стиль работы которой непрерывное самосовершенствование?

- Нам удалось сформировать структуру учреждения с той программой специализированной медицинской помощи, которая была принята на уровне областной администрации, - отмечает главврач больницы, заслуженный врач РФ, д.м.н. Николай Лебедев. - Наш офтальмологический Центр, состоящий из двух отделений – на 40 и 60 коек (где кроме оперативных пособий выполняется консервативная терапия как для взрослого, так и для детского населения) работает с полной нагрузкой. Диагностика, консервативная и хирургическая коррекция патологий оптической системы глаза в офтальмологических отделениях соответствуют уровню стандартов лечения. Использование высокотехнологичной медицинской техники последнего поколения делает процесс обследования и лечения максимально комфортным для пациента, способствует высокой точности диагноза, снижает оперативные риски.

В рамках «Бережливого производства» идет формирование новой модели оказания специализированной медицинской помощи по профилю «Офтальмология». Планируется открытие операционной с койками дневного стационара для офтальмологических больных. В медучреждении в полной мере реализован проект «Бережливая поликлиника».

Благодаря тесной работе администрации области с Госкорпорацией «Росатом» была оказана неоценимая методическая помощь, включая учебные семинары и рекомендации непосредственно на рабочих местах в поликлинике. Силами сотрудников и волонтеров Липецкого медколледжа проведен хронометраж процессов, по результатам которого составлены карты их текущего состояния в поликлинике и приемном отделении. Для сокращения времени пребывания пациентов в поликлинике и приемном отделении были разделены потоков пациентов путем размещения кабинетов врачей - офтальмологов в отдельном крыле поликлиники. Упорядочена и «переформатирована» работа первичного и консультативного приема, сбалансирована нагрузка специалистов. Для маршрутизации пациентов в поликлинике и приемном отделении оформлена доступная навигация и визуализация – все рационально и понятно.

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Значимые изменения происходят в кардиологической службе.

- На нашей базе создан Центр диагностики и лечения хронической сердечной недостаточности, в котором будут отработаны единые подходы к лечению больных с нарушениями ритма сердца, хронической сердечной недостаточности и перенесших оперативные пособия на сердце, - отмечает Николай Васильевич. - Это очень сложная категория пациентов, для диагностики и лечения потребуется дополнительная техническая оснащенность. Чтобы оказывать консультативную помощь и проводить координационную работу с медицинскими организациями области, планируется внедрение технологий телемедицины. При поддержке властей рассчитываем на реализацию проекта до конца года.

Все преобразования направлены на улучшение качества медобслуживания и комфорт пациентов. Мы чутко реагируем на все их замечания и пожелания, для нас здесь нет мелочей. Согласно мониторингу, обоснованных жалоб пациентов нет, крайне редки обращения и на сайт врио губернатора. Все наши усилия направлены именно на здоровьесбережение жителей области.

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Владимир КУЛИК.

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