Игорь Артамонов: «Мы запускаем областную программу «Год детских площадок»

Областная программа «Год детских площадок» стартует в регионе. Об этом рассказал сегодня врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. По его инициативе, количество детских площадок, которые планировали благоустроить до конца года за счет средств федерального и областного бюджетов, будет увеличено в два раза - с 75 до 150.

«Читаю ваши сообщения в социальных сетях, анализируем жалобы, которые вы пишите на сайт. По теме детских площадок поступило 225 обращений. В ходе объездов по области, вижу плохое состояние детских площадок. Где-то они устарели, сломалось оборудование, где-то оно вообще отсутствует. Мы изучили эту проблему, пересмотрели ключевые подходы в реализации программ по благоустройству. До 1 ноября на территории области будет построено 150 новых современных детских и спортивных площадок», - сообщил Игорь Артамонов.

С целью формирования единообразного архитектурного облика, разработаны три стандарта благоустройства площадок для городов и районных центров в зависимости от размеров дворовой территории. Места размещения игровых комплексов будут определены с учетом численности жителей и удаленности от уже имеющихся парков и спортивных объектов. Детские площадки появятся как во дворах многоквартирных домов, так и на общественных пространствах.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.