2019-05-31T13:34:28+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Мы запускаем областную программу «Год детских площадок»

До 1 ноября в регионе появится 150 новых детских площадок
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Областная программа «Год детских площадок» стартует в регионе. Об этом рассказал сегодня врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. По его инициативе, количество детских площадок, которые планировали благоустроить до конца года за счет средств федерального и областного бюджетов, будет увеличено в два раза - с 75 до 150.

«Читаю ваши сообщения в социальных сетях, анализируем жалобы, которые вы пишите на сайт. По теме детских площадок поступило 225 обращений. В ходе объездов по области, вижу плохое состояние детских площадок. Где-то они устарели, сломалось оборудование, где-то оно вообще отсутствует. Мы изучили эту проблему, пересмотрели ключевые подходы в реализации программ по благоустройству. До 1 ноября на территории области будет построено 150 новых современных детских и спортивных площадок», - сообщил Игорь Артамонов.

С целью формирования единообразного архитектурного облика, разработаны три стандарта благоустройства площадок для городов и районных центров в зависимости от размеров дворовой территории. Места размещения игровых комплексов будут определены с учетом численности жителей и удаленности от уже имеющихся парков и спортивных объектов. Детские площадки появятся как во дворах многоквартирных домов, так и на общественных пространствах.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Липецке поэтапно частями будут перекрывать улицу Ильича
В Липецком районе в пруду утонул мужчина
Пьяный водитель из Белгорода пытался подкупить липецкого автоинспектора
В Липецке новый председатель департамента ЖКХ
Из конкурса на должность мэра Липецка выбыли два претендента – осталось 7
Сбербанк поможет подросткам из детдомов получить любимую профессию
Игорь Артамонов: «Мы запускаем областную программу «Год детских площадок»
Липчан предупреждают о граде, ливне и сильном ветре в первый день лета
В Липецке «двенадцатая» на «зебре» сбила 15-летнюю девушку
За день в Липецке поймали двоих угонщиков, один из которых школьник
В День защиты детей в центре Липецка перекроют две улицы
В Липецке мотоциклист перелетел через машину после ДТП
Под Липецком сгорела фура с квасом