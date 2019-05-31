В Липецке исчез с деньгами вкладчиков очередной потребительский кооператив

В Липецке очередной потребительский кооператив оказался финансовой пирамидой. Тревогу забили пока только две вкладчицы КПК «Верное решение» и обратились в прокуратуру. Одна из женщин отнесла в кооператив 600 000 рублей, другая – 440. Как и положено, людям обещали высокие проценты по вкладам и какое-то время деньги действительно исправно выплачивали. В феврале этого года вкладчикам перестали приходить начисления по процентам.

Спустя месяц, в марте, люди заподозрили неладное и решили забрать деньги, которые по закону должны вернуть в течении 12 дней. Однако руководство КПК внезапно перестало выходить на связь, а офис компании оказался закрыт.

Проверив обращения, прокуратура усмотрела мошенничество. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, материалы проверки направили в следственные органы для возбуждения уголовного дела. В итоге в СК возбудили два дела по части 4 статьи 159 – групповое мошенничество в особо крупном размере. Но это не все, еще идет проверка по третьему потерпевшему, который отнес в кооператив более 3 млн. рублей.

С какой именно суммой сбежало руководство «Верного решения» пока неизвестно, пока по заявлениям речь идет о сумме более 4 млн. рублей.

Напомним, что в Липецке еще не утих скандал с печально известным «Капитал Инвест», по которому продолжают всплывать все новые эпизоды. Так на этой неделе следователи областного УМВД возбудили еще два уголовных дела о хищении более 23 миллионов рублей пайщиков. В последнем эпизоде, помимо сбежавшего руководства, подозревается еще и главный бухгалтер. Директор организации уже больше полугода находится в международном розыске. А всего в «Капитал Инвест» официально пропали почти полмиллиарда рублей, и не факт, что это окончательная сумма.