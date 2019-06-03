2019-06-03T15:13:22+03:00
Экономика

Дети работников Липецкэнерго стали победителями промежуточного этапа конкурса рисунка ПАО «Россети»

Подведены итоги творческого состязания
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Дети работников филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» стали победителями промежуточного этапа конкурса «Россети: рисуют дети!». На суд жюри принимались работы детей сотрудников предприятий и исполнительного аппарата группы компаний в возрасте от 5 до 14 лет. Творческое состязание проходит шестой год подряд. На этот раз от Липецкэнерго было заявлено 9 работ в номинациях «Россети» - 6 лет вместе!», «Энергетика в годы войны» и «Цифровые «Россети».

По итогам конкурса двое юных художников из Липецка заняли призовые места в номинации «Цифровые «Россети» среди ДЗО. С рисунком «Энергопутешествие во времени» второе место заняла дочь начальника отдела управления делами Марины Остапенко София. Третье место в этой категории получила дочь старшего диспетчера оперативно-технологической группыДолгоруковского района электрических сетей Виктора Филатова София с работой «Энергетика будущего».

- Рисую я с четырех лет, очень люблю современную восточную живопись, особенно жанр японского аниме. Меня привлекает фантастический мир с безграничными возможностями человека. Именно в этом направлении я решила изобразить цифровое будущее энергетики, где новые технологии способны воплотить мир уникальных возможностей в реальность,- поделилась своими мыслями от участия в конкурсе Остапенко София.

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Фото предоставлено Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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