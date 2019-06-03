В Липецке прошел уникальный детский инклюзивный спектакль об интернет-безопасности

В канун Дня защиты детей Липецк присоединился к 20 городам России, где организовали всероссийский волонтерский проект «За гранью тишины». Это один из волонтерских проектов МТС, целью которого является предоставление возможности детям с нарушениями слуха приобщиться к миру театрального искусства. Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «Система», телеканала «В гостях у Сказки» и «Липецкого хладокомбината».

В рамках проекта в Липецке, как и в других городах, состоялась трансляция уникального детского инклюзивного спектакля об интернет-безопасности «Дети в Интернете». В Липецком областном центре культуры собрались около 200 ребятишек и их родителей. Среди малышей были и дети с нарушениями слуха.

За час до начала спектакля в холле центра начали работать детские площадки с увлекательными развивающими мастер-классами. Детишки с удовольствием учились делать поделки из бумаги, необычные фигурки из шариков и многое другое. В перерывах между мастер-классами ребята участвовали в разминке, танцевали и водили веселые хороводы с волонтерами МТС. Все это время на площадке царила атмосфера дружбы и веселья, увлекательные занятия находили для себя не только дети, но и родители. А волонтеры МТС следили за каждым маленьким участников действия и делали все, чтобы каждый ребенок мог влиться в праздник.

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После игр и танцев, ребята с нетерпением побежали смотреть сам спектакль «Дети в Интернете». Его представила труппа кукольного театра МТС, которая состоит из волонтеров-сотрудников компании. Видеопоказ музыкальной пьесы проходил с сурдопереводом, в зале также работал сурдопереводчик, который помогал ребятам с нарушением слуха общаться с другими детьми. Перед началом спектакля к ребятам обратились сотрудники МТС, которые рассказали о правилах безопасности и о предстоящей музыкальной пьесе.

Главные герои кукольной пьесы Интернешка и девочка Аня в очень интересной простой и доступной форме рассказали детям об основных инструментах безопасной работы в Интернете. Ребятам дали массу полезных советов, например, никому не сообщать свой адрес, телефон и другую личную информацию. Юные пользователи узнали, чем опасны вирусы, что такое спам и как защититься от всего этого. Также детям рассказали о полезных возможностях Интернета, как безопасно использовать сеть для развития, образования и общения. Зал был полным, ребятишки с интересом внимательно следили за приключениями главных героев на большом экране, а по завершению некоторые захотели посмотреть еще раз.

– Нам очень понравилось, – поделилась впечатлениями от спектакля мама маленького Кирилла, Анастасия. – Конечно, я стараюсь объяснить ребенку, как пользоваться Интернетом и слежу за его передвижениями в сети, но рассказать так интересно и доступно могут только настоящие актеры и профессионалы. В этом спектакле даже я узнала для себя что-то новое. Спасибо МТС, это очень нужные для нас знания и важный опыт общения с другими детьми и волонтерами.

– Для нас важно не только развивать сети высокоскоростного интернета и обеспечивать жителям региона доступ к современным интернет-сервиса, но и научить их грамотно этими ресурсами пользоваться, – отметил директор МТС в Липецкой области Сергей Лысенков. – Прежде всего, это касается младшего поколения, наших юных абонентов. Мы считаем своей задачей вырастить поколение интернет-грамотных абонентов, которые умеют пользоваться ресурсами и знают, как избежать сетевых неприятностей. Чтобы донести полезную информацию до детей, мы выбрали самый удобный для восприятия формат и сегодня показали детям обучающую театральную постановку о правилах поведения в интернете.

В завершении праздника, никто не ушел с пустыми руками. На выходе из зала каждому ребенку дарили шарики, полезные подарки и вкусное мороженое. Дети и родители покидали центр культуры с новыми знаниями, с подарками и замечательным настроением. Кто-то благодаря проекту нашел себе новых друзей.

Кстати, помимо спектакля, в рамках проекта «Дети в Интернете» волонтеры МТС в Липецке приходят в школы и читают лекции, в ходе которых также рассказывают ребятишкам важные правила поведения в сети.

Отметим, что сегодня МТС – это один из крупнейших российских телекоммуникационных операторов и провайдеров цифровых услуг. Нынешний детский спектакль, это далеко не единственный общественный проект МТС. Так в Липецкой области МТС активно реализует социальные проект, направленные на сохранение культурных традиций и развитие детского творчества.

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Автор: Лия МУРАДЬЯН