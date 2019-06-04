«В каждом ученике видим личность»

После «Последнего звонка» на следующий день школа еще наполнена праздничной и слегка грустной атмосферой.

- Все прошло великолепно, но и душа растревожилась – у детей начинается новый этап - вступление во взрослую жизнь, - делится директор школы Елена Николаевна Гончарова. - В этом году выпускаем пять девятых классов, ребята поступают в различные ссузы Липецка, в числе популярных металлургический и строительный колледжи. А после 11-го класса география выпуска значительно обширней. Наши воспитанники поступают не только в липецкие, но и столичные вузы, военные училища страны, учатся в медицинских вузах Воронежа, Курска, Рязани. Главная цель педагогов школы – раскрыть потенциал каждого ребенка, дать правильные ориентиры в жизни. Ведь именно в школе закладываются и базовые знания, и формируется личность.

Центр притяжения

Расположенная в густонаселенном микрорайоне, 77-я школа, в которой обучается более 1400 учеников, заполнена, что называется, до отказа (здесь 5-6 классов каждой параллели). МБОУ СОШ №77 традиционно сохраняет атмосферу «домашней школы». Здесь сложился очень трудоспособный, высококвалифицированный коллектив (отсюда практически не уходят), умеющий создать деловой, творческий настрой, наладить доброжелательные, бесконфликтные отношения с учениками и родителями. Нередко проводятся совместные культурно-спортивные мероприятия: «Папа, мама, я – спортивная семья», «битвы хоров», где свои таланты показывают как сами ребята, так и их мамы с папами. На майские праздники к 74-й годовщине Победы был организован замечательный концерт, в котором приняли активное участие родители, педагоги, ветераны войны - прозвучали стихи и песни, посвященные героям-фронтовикам, труженикам тыла.

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Для жителей 27 микрорайона школа стала фактически культурно-спортивным центром притяжения. Здесь расположены филиалы музыкальной школы №9 и детско-юношеской спортшколы №2. В этом году построена и сразу стала очень востребованной открытая спортплощадка. А сама обширная территория школы, ухоженная и благоустроенная, напоминает парковую зону, ставшую местом отдыха во внеурочное время.

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«Поверь в себя - и добьешься успеха»

Важнейшее направление деятельности педагогического коллектива школы, как поясняет зам. директора Анна Федоренкова, социализация учащихся:

- Наша задача – научить детей жить в обществе, суметь реализовать себя. И не случайно девиз школы – «Ученик – это личность. Поверь в себя – и добьешься успеха».

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С 2007 г. в школе плодотворно действует научное общество «Новый горизонт». Оно объединяет школьников всех возрастов, помогая ребятам приобретать навыки экспериментальной, научно-исследовательской работы. Школа славится не только достижениями в учебе (ее ученики призеры и победители Всероссийских олимпиад, в т.ч. по литературе и информатике), но и насыщенной внеурочной деятельностью. Учащиеся участвуют в социальных проектах - благоустройстве территории в парке «Молодежный», различных городских акциях, собирают макулатуру, перечисляя собранные средства в Дом престарелых. Широкую известность приобрел кружок «Ложкари», который ведет Наталья Ерофеева, а кукольный театр, организованный в школе Еленой Москалевой, побеждал в конкурсах в Москве и Санкт-Петербурге.

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В рамках Российского движения школьников команда учащихся школы, возглавляемая Верой Ливенцевой, добилась признания и на всероссийском уровне. Ребята показывают успехи и в учебе, и в спорте (волейболисты школы побеждают в городе и области), и в творчестве (танцевальный коллектив «Имидж» под руководством Олега Зиновьева становился неоднократным победителем Всероссийских и международных танцевальных конкурсов).

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Хорошо налажена профориентационная работа – ученики ежегодно посещают «День открытых дверей» в вузах, знакомятся с будущими профессиями, в школе проводится и практика студентов.

- Наша цель не «количество мероприятий», а целенаправленная работа по формированию гармоничной личности, первостепенно важно и воспитание у детей чувства патриотизма, - отмечает Анна Федоренкова. - Считаем приоритетным научить детей самим находить информацию и уметь ею правильно пользоваться. Наши педагоги всегда стремятся найти что-то новое в подходах обучения, ведь очень важно замотивировать ребенка на предмет, увлечь его. У нас хорошее взаимопонимание с родителями, которые эффективно участвуют в месячнике «Здоровье» и декаде правовых знаний (среди мам и пап немало медиков и юристов - авт.).

Значительная часть наших выпускников поступает в вузы (причем на бюджетные места) - это показатель высокого уровня подготовки ребят. Я горжусь нашими воспитанниками, они часто навещают любимую школу, делясь своими заботами и радостями, и это говорит о том, что она стала для них родной, дала путевку в жизнь.

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Владимир КУЛИК.

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Фото из архива школы 77 г.Липецка