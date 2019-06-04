2019-06-04T11:38:39+03:00
Общество

НЛМК организовал летний отдых для детей металлургов

Самый крупный в регионе санаторно-оздоровительный комплекс НЛМК «Прометей» открыл летний сезон 2019 года
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За три месяца здесь отдохнут около 1800 детей, более половины из них – дети работников Новолипецкого металлургического комбината. Вместе с липчанами в «Прометее» также проведут каникулы их сверстники из Белгородской области - дети работников Стойленского горно-обогатительного комбината.

Перед началом смены при поддержке комбината в лагере провели ремонт жилых корпусов, благоустроили территорию, оборудовали новую спортивную площадку, приобрели дополнительный спортивный и игровой инвентарь. В доме творчества подготовили кабинеты для кружковых занятий, оборудовали мини-зал для отрядной работы и мастерскую. Все лето в «Прометее» будут работать пять кружков: «Робототехника», «Основы металлургии», «Моделист-конструктор», «Юный плотник» и салон моды.

В этом году в лагере все лагерные смены - «Светлый путь», «Главная роль», «Стальной характер», «Пятый элемент» - профориентационные и посвящены предстоящему 85-летию комбината. Прометеевцы побывают на экскурсиях в подразделениях НЛМК и музее предприятия, примут участие в мероприятиях ко Дню металлурга, в разнообразных игровых программах, соревнованиях и конкурсах.

Финалом сезона станет традиционный фестиваль детского творчества «Металлинка», который пройдет в августе.

«Прометей» - подразделение Некоммерческого партнерства «Новолипецкий медицинский центр», учредителем которого является НЛМК. В одну смену лагерь способен принять до 500 детей в возрасте от 7 до 15 лет. «Прометей» - неоднократный победитель конкурса «Наука и практика обеспечения детского и молодежного отдыха», который ежегодно проводится в рамках Всероссийского форума организаторов детского и молодежного отдыха и оздоровления в г. Анапе.

Всю актуальную информацию об отдыхе в «Прометее» можно найти на сайте лагеря.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото из архива КП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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