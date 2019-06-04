Дворянский стиль в центре и модернизм в старых районах – какими будут киоски в Липецке

В Липецке решают, как будут выглядеть киоски и общественные остановки. Для этого в администрации создали рабочую группу, в которую вошли архитектор, бизнесмены и сотрудники департаментов. Возглавила группу вице-мэр Екатерина Белокопытова.

Варианты дизайна для киосков и остановок представил архитектор Семен Стариков. Предполагается, что объекты отдекорируют в едином стиле, при этом стили будут меняться в зависимости от района города. Например в центре города киоски с остановками оформят в «дврянском» стиле, в старых районах – модернизм, на окраинах, Сокол, ЛТЗ и НЛМК – хай-тек. Независимо от стиля общая для всех тема будет в каждом районе.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, возможно, что существующие конструкции сохранят, но внешний вид изменится.

Также павильоны поделят по направлениям, что отразится на их вывесках. Это чтобы липчане могли быстро определит, где торгуют цветами, едой или напитками. Например на киосках с ремонтом обуви будет знак в виде туфельки, на кофейнях – чашка кофе. Кроме этого для павильонов определят типовые размеры и ограничат в габаритах.

Предприниматели одобрили все идеи, теперь архитекторам предстоит спроектировать дизайн-код и оформить эскизы, с учетом общих правил.