2019-06-04T16:08:58+03:00
Общество

В Липецкой области дети травятся курительными смесями чаще, чем в среднем по стране

К счастью, случаи с летальным исходом в Липецке и регионе не зарегистрированы
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецкой области дети травятся курительными смесями чаще, чем в среднем по странеВ Липецкой области дети травятся курительными смесями чаще, чем в среднем по странеФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

На сайте управления Роспотребнадзора появился доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году». Согласно документу, в 2016-2018 годах на территории страны зарегистрировано 5 970 случаев острых отравлений курительными смесями. Из них 112 – с летальным исходом.

Причем, в основном от смесей страдают мужчины – 88% случаев отравлений зарегистрированы среди сильной половины страны. 79,6% отправлений приходится на отправления с не определенным веществом. В 20,4% случаев – отправления с выявленным наркотическим веществом.

Кстати, специалисты отметили, что в более чем 40 регионах превышен уровень острых отравлений курительными смесями по сравнению со среднероссийским показателем. В этот список вошла и Липецкая область. В регионе и других 12 субъектах РФ зарегистрирован наибольший уровень отравления детей курительными смесями в 2018 году. В Липецкой области и еще 20 субъектах превышен уровень среднероссийских показателей по острым отравлениям подростков данными смесями.

По стране за последние 3 года среди детей зарегистрирован 1 случай острых отравлений курительными смесями с летальным исходом. Трагедия произошла в 2017 году. 4 подростков умерли от отравы в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В среду в Липецке жарко и без осадков
В среду 11 улиц Липецка останутся без света, 6 - без воды
В Липецке пропал 84-летний пенсионер с запиской
Юные липчане хотят установить рекорд, прочитав за лето 300 тыс. книг
Игорь Артамонов: «Главное мерило эффективности власти – удовлетворенность населения»
В Липецке 31-летняя женщина упала с 14 этажа
Под Липецком сгорела кровля дома
В парке Липецка росгвардейцы учили школьников метать гранаты
Игорь Артамонов вручил паспорта лучшим школьникам региона
Липчанин, по чьей вине погибли два подростка, после колонии снова сел за руль пьяным
В Липецк привезли мощи св. Блаженной Матроны Московской
В Липецке пакетом с водой пробили стекло в машине
В библиотеке напишут и прочтут пьесу о Липецке
Пропавшая под липецком девушка ушла из дома после ссоры с родителями и оставила записку
В Липецке может появиться улица Сталина
В Липецке на проспекте Победы спилят 170 деревьев
На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге липецкие власти планируют привлечь в регион 50 млрд. рублей инвестиций
В Липецке будут судить гражданина Грузии за продажу поддельной водки на 6 млн рублей
В Липецке спасли еще одного мужчину, который пытался переплыть реку Воронеж
Под Липецком 15-летний подросток на мотоцикле погиб в ДТП с автобусом
Под Липецком безработный украл у подростка велосипед
Липецкий СОБР одержал победу в первенстве Росгвардии по биатлону
В Липецке ветер сменится на северный и спадет жара
«Умные камеры» перенастроят светофоры в Липецке
В Липецкой области пропала 16-летняя девушка