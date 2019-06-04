В Липецкой области дети травятся курительными смесями чаще, чем в среднем по стране

На сайте управления Роспотребнадзора появился доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году». Согласно документу, в 2016-2018 годах на территории страны зарегистрировано 5 970 случаев острых отравлений курительными смесями. Из них 112 – с летальным исходом.

Причем, в основном от смесей страдают мужчины – 88% случаев отравлений зарегистрированы среди сильной половины страны. 79,6% отправлений приходится на отправления с не определенным веществом. В 20,4% случаев – отправления с выявленным наркотическим веществом.

Кстати, специалисты отметили, что в более чем 40 регионах превышен уровень острых отравлений курительными смесями по сравнению со среднероссийским показателем. В этот список вошла и Липецкая область. В регионе и других 12 субъектах РФ зарегистрирован наибольший уровень отравления детей курительными смесями в 2018 году. В Липецкой области и еще 20 субъектах превышен уровень среднероссийских показателей по острым отравлениям подростков данными смесями.

По стране за последние 3 года среди детей зарегистрирован 1 случай острых отравлений курительными смесями с летальным исходом. Трагедия произошла в 2017 году. 4 подростков умерли от отравы в 2016 году.