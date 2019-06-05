В Липецке на сутки перекрыли улицу, где машина провалилась под землю

В Липецке перекрыли улицу 9 мая, где размыло дорогу. Напомним, очередная коммунальная авария произошла этим днем, 5 июня, в Липецке. Только на этот раз порыв трубы обернулся серьезными последствиями. В районе НЛМК на площади Металлургов прямо под проезжей частью размыло грунт. Под асфальт провалилась иномарка.

По словам очевидцев, сначала дорогу затопило. Водители медленно двигались по залитому водой участку. Вдруг одна из машин провалилась колесом в яму. Асфальт под иномаркой разрушился. Передняя часть автомобиля начала уходить вниз. В итоге большая часть корпуса скрылась под землей. Огромная яма поразила не только автомобилистов. Рядом с местом происшествия встали трамваи. Транспорту проезжать вблизи ямы очень опасно. Как стало известно «КП-Липецк», в аварии никто не пострадал.

Фото Елены Калмыковой

- Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность являются обязательным мероприятием при подготовке теплосетевого комплекса к зиме, - сообщили в пресс-службе Липецкого филиала ПАО «Квадра». - Сегодня во время проведения гидравлических испытаний на площади Металлургов произошел порыв, в результате чего повреждение получил один автомобиль. К сожалению, такие случаи иногда случаются. Компания приносит свои извинения владельцу автомобиля. Тепловые сети являются опасным производственным объектов. И этот случай застрахован. Владельцу автомобиля, для возмещения ущерба, следует обратиться с заявлением в нашу компанию.

Фото Елены Калмыковой

На месте происшествия работают ремонтные бригады, оснащенные всей необходимой техникой. Участок пришлось полностью перекрыть. По информации пресс-службы мэрии, автобусы пустили в объезд: в сторону правого берега по маршруту «9 Мая – М. Расковой – проспект Мира (заезд на остановки «Новое заводоуправление и Медсанчасть НЛМК»). В обратном направлении – через внутренние улицы жилого района: «проспект Мира – Парковая – Крупской – Расковой – выезд на 9 Мая». Автолюбителей просят заранее выбирать альтернативные пути объезда. Движение трамваев постараются восстановить уже к этому вечеру.

Работники «Квадры» вскроют участок и заменят трубу. По предварительным данным, участок будет закрыт для транспорта минимум на сутки.