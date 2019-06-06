Куда Липецкая область потратит миллиарды по нацпроектам

В минувший четверг врио губернатора Игорь Артамонов выступил перед депутатами облсовета с отчетом о результатах деятельности администрации Липецкой области за 2018 год. В отличие от прошлых лет, это был принципиально новый подход к отчету.

Главное отличие в том, что Игорь Артамонов отказался от традиционной для прошлого руководства похвальбы и обозначил конкретные задачи по развитию области на 2019-й и последующие годы.

Данные о ключевых проблемах врио губернатора получает напрямую от липчан. Люди пишут ему на сайт, специально созданный для обращений людей. Самые проблемные сферы, по словам Игоря Артамонова: медицина, ЖКХ и благоустройство. Этим «болевым точкам» в отчете уделено особое внимание.

Продолжительность жизни в Липецкой области достигла 67,5 лет у мужчин и 78 лет – у женщин. В целом по итогам 2018 года смертность снизилась на 2%. Раньше на этом месте поставили бы точку. Но Игорь Артамонов обратил внимание, что 43% липчан в прошлом году умерло от болезней системы кровообращения, а еще 13% - от рака.

- Особо тревожный показатель – естественная убыль населения. В прошлом году родилось 10906, а умерло 16 611 липчан. Этот тренд нужно менять, – сказал глава региона и призвал облздрав особо сконцентрироваться на борьбе с болезнями, которые лидируют в списке причин смертности в области. При этом отметил, что без помощи федерального центра эту задачу не решить.

По нацпроекту «Здавоохранение» регион в 2019-2024 годах получит 16,4 млрд рублей. В планах строительство новых объектов как регионального значения (хирургический корпус онкоцентра), так и сельских ФАПов.

Остро строит проблема кадрового дефицита в медицине (сейчас региону не хватает 227 врачей, а также 433 фельдшеров и медсестер). Игорь Артамонов рассказал, что будет решать вопрос через создание специализированных классов в школах и через привлечение выпускников базового для области воронежского медицинского университета.

Третье место среди причин преждевременной смертности липчан – алкоголизм. Сегодня открыты «горячие линии», по которым люди могут сообщить правоохранителям о подпольных винокурнях и торговцев суррогатным алкоголем. Но одних карательных мер мало, нужна пропаганда здорового образа жизни. Поэтому в области будут приводиться в порядок существующие спортивные объекты и строиться новые. В частности в Липецке будет достроен спорткомплекс «Катящиеся камни».

Вторая острая тема - ЖКХ. Врио губернатора особо отметил, что в Липецкой области износ водопроводных сетей - 80%. И эту ситуацию срочно необходимо менять. Игорь Артамонов потребовал от коммунальщиков изыскать 194 млн рублей для срочных работ по замене гнилых труб.

Еще одна тема доклада – жилье, в том числе аварийное. В Липецкой области зарегистрировано 113,2 тысяч кв.м. аварийного жилья, из них 97,4 тысячи кв.м. – в Липецке. Программа по переселению граждан стартует уже в июле этого года. Проблема будет решена полностью к 2025 году. А вот вопрос с обманутыми дольщиками Липецкой области закроют уже в 2021 году.

Также врио акцентировал внимание на дорогах и экологии. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» область в 2018 году получила 129 км отремонтированных магистралей, а в этом году получит 217 км обновленных дорог. По вопросам экологии тоже приняты стратегические решения. С ПАО «НЛМК» будут заключены два договора об инвестициях в природоохранные мероприятия. Это существенно снизит выбросы в атмосферу.

- Основная задача на 2019 год – реализация национальных проектов, – подчеркнул Игорь Артамонов. Он отметил, что область участвует в 52 федеральных проектах. В этом году они будут профинансированы на более чем 19 млрд рублей. Приоритетами остаются выполнение принятых социальных обязательств и улучшение качества жизни липчан. Ведь главной ценностью во всех нацпроектах является человек.

Влад БОРИСОВ. Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.