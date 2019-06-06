2019-06-06T12:27:11+03:00
Общество

Полюбоваться фонтанами липчане могут со вторника по воскресенье и в праздники

Сезон в Липецке продлится до 1 сентября
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане будут наслаждаться фонтанами до сентябряЛипчане будут наслаждаться фонтанами до сентябряФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пресс-службе мэрии рассказали, как будут работать фонтаны в этом году. Сезон фонтанов продлится до 1 сентября. Водные комплексы областного центра будут радовать липчан и гостей города в утвержденные дни и время.

Так, фонтаны будут работать со вторника по четверг с 18.00 до 22.00. В пятницу, субботу и воскресенье – практически целый день. С 10.00 до 14.00, после небольшой перерыв. И с 18.00 до 22.00. Фонтаны озарятся яркими цветами в 21.00. По понедельникам – профилактические работы.

Кроме того, с 10.00 до 22.00 городские фонтаны будут работать в праздники. Речь идет о 12 июня – Дне России. Также объекты порадуют липчан в праздники, посвященных Дню города – с 18 по 21 июня. Струи воды устремятся в небо и 1 сентября.

Напомним, что в Липецке работают: комплекс фонтанов на Театральной площади, каскад на Соборной площади, фонтаны Комсомольского пруда. Отличным местом для прогулки станут аллеи возле фонтанов на улице Ленина, площадь Петра Великого, Константиновой, Клименкова, Мира. Также фонтаны работают рядом с СК «Звездный» и «Пламя».

ИСТОЧНИК KP.RU

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