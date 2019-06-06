В рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписал соглашение с международной газовой и инжиниринговой компанией Linde Engineering. Оно позволит реализовать проект по строительству и вводу в эксплуатацию новой воздухоразделительной установки, а также созданию необходимой инфраструктуры для производства технических газов. Проект участвует в процессе модернизации НЛМК. Воздухоразделительная установка обеспечит надежное снабжение металлургического производства продуктами разделения воздуха с учетом поэтапного вывода из эксплуатации агрегатов, выработавших свой ресурс.

В процессе ее работы производится чистый кислород, азот, аргон, неоно-гелиевая смесь и криптон-ксеноновый концентрат. Компанией Linde разработан ряд ноу-хау технологий применения газов, что обеспечивает их безопасное внедрение на производстве. Объем инвестиций составит 7,7 млрд. рублей. Проект будет реализован в течение 2019 – 2021гг, появятся 30 рабочих мест.