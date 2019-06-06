2019-06-06T16:57:48+03:00
Общество

Игорь Артамонов подписал соглашение с международной газовой и инжиниринговой компанией Linde Engineering

Проект участвует в процессе модернизации НЛМК
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписал соглашение с международной газовой и инжиниринговой компанией Linde Engineering. Оно позволит реализовать проект по строительству и вводу в эксплуатацию новой воздухоразделительной установки, а также созданию необходимой инфраструктуры для производства технических газов. Проект участвует в процессе модернизации НЛМК. Воздухоразделительная установка обеспечит надежное снабжение металлургического производства продуктами разделения воздуха с учетом поэтапного вывода из эксплуатации агрегатов, выработавших свой ресурс.

В процессе ее работы производится чистый кислород, азот, аргон, неоно-гелиевая смесь и криптон-ксеноновый концентрат. Компанией Linde разработан ряд ноу-хау технологий применения газов, что обеспечивает их безопасное внедрение на производстве. Объем инвестиций составит 7,7 млрд. рублей. Проект будет реализован в течение 2019 – 2021гг, появятся 30 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Битва ди-джеев, пионеры и флешмоб – в Новосибирске отметят юбилей Сталина
В центре города пройдет праздник в честь вождя. Организаторы готовят площадки «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников», «Сталин и культура», «Сталинская экономика — было дело и цены снижали»
Новости 24
В Липецке впервые пройдет хакатон
Липецкие росгвардейцы оказали помощь условно пострадавшим в воде
В Липецке на улице Космонавтов столкнулись "Мазда" и "Опель"
Под Липецком столкнулись автобус и 2 легковушки: погибли 3 человека
В Липецке в районе ЛТЗ на маршрутку упал провод
В Липецкой области назначили выборы губернатора
Игорь Артамонов подписал соглашение с китайской компанией Angel Yeast
Под Липецком будут судить чиновника за взятку в 450000 рублей
За 4 дня у липчан изъяли 16 единиц оружия
Липецкая область получила все акции особой экономической зоны
На ПМЭФ-2019 Игорь Артамонов обсудил с Виталием Мутко важные для региона вопросы
Сбербанк представил новое решение в сфере жилой недвижимости «Проектный бридж»
Улица 9 Мая, где машина провалилась под землю, будет перекрыта еще сутки
Под Липецком за убитого лосенка браконьеру пришлось отдать почти 300000 рублей
Игорь Артамонов: «Все споры будут решаться исключительно в правовом поле»
В Липецке лихач промчался по рельсам, чтобы не объезжать перекрытый участок
Под Липецком будут судить распространителя детского порно
«ЭксОйл групп» инвестирует 6 млрд рублей в экономику Липецкой области
В Липецке перекроют часть улицы Советская: автобусы изменят маршрут
В Липецкой попал под машину пенсионер на велосипеде
Пропавшего под Липецком подростка нашли
В Липецке нашли две угнанные машины – «Ниву» разобранной, иномарку разбитой
Под Липецком в столкновении с «КамАЗом» погиб мотоциклист
В четверг липчанам отключат свет, холодную и горячую воду
В Липецке 8-летний мальчик, играя на стройке, проколол руку ржавой арматурой
В Липецке из-за коммунальной аварии, где машина провалилась под землю, изменились маршруты автобусов