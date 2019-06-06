2019-06-06T17:00:26+03:00
Общество

«Инклюзивное образование должно быть гуманным, доступным и качественным»

В Институте развития образования Липецкой области на межрегиональной конференции обсудили насущные проблемы организации образования особенных детей
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Лучшие практики и наработки, вопросы профессиональных компетенций и социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья были рассмотрены учеными и педагогами образовательных учреждений, психологами и дефектологами, методическими работниками, представителями органов госвласти. Прошедшая в формате очно-заочного, дистанционного режима, конференция собрала порядка 150 профессионалов из Москвы, Украины, Белоруссии, Камчатского края, Тамбовской, Орловской, Челябинской, Иркутской, Тульской областей, других российских регионов.

Детей с ОВЗ, к сожалению, становится все больше, и в Минобразования и науки РФ стоит задача по исключению такой категории детей, как необучаемые. И сегодня государство, дети, родители испытывают острую потребность в том, чтобы система образования особенных ребят развивалась в новых методах, формах, способах обучения. С 2017 г. ИРО работает в статусе федеральной стажировочной площадки по модернизации содержания и технологии обучения в соответствии с ФГОС, в том числе, обучения детей с ОВЗ, и накопленный опыт очень востребован.

Как отметила в своем выступлении представитель регионального управления образования Ирина Жасанова, в Липецкой области обучается 4141 ребенок с ОВЗ (3% от числа всех обучающихся), почти половина из них учится в обычных муниципальных школах. В регионе еще в 2009 г. был создан Центр дистанционного обучения детей-инвалидов, который себя полностью оправдал. В нынешнем году запущен пилотный проект обучения детей с расстройствами аутистического спектра в двух школах Липецка.

Как уже в раннем детстве научить ребенка не вешать ярлыки, обустроить коммуникацию с разными людьми? Как преодолеть стереотипы и предрассудки во взглядах на образование детей, которые отличаются от большинства? Ответы на это дает муниципальный проект «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество». Об опыте его внедрения рассказала зам. председателя департамента образования г. Липецка Юлия Паньковик:

- Первоочередная задача – формирование культуры взаимного уважения к особенностям друг друга. Не секрет, что даже среди педагогов немало сторонников сегрегации – изоляции детей с ОВЗ. Без преодоления социокультурных барьеров осуществление данного проекта невозможно.

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За 2 года реализации проекта начали работать классы для детей с тяжелыми нарушениями речи в общеобразовательном учреждении №70, классы для детей с нарушениями интеллекта в школах №25, №36, открылись новые группы в детсадах. Сегодня в 26 общеобразовательных учреждениях города совместно с нормально развивающимися сверстниками обучаются дети с нарушениями психики и интеллекта. Но для достижения важного для всех результата - чтобы дети с ОВЗ чувствовали себя равными в своем достоинстве и правах, требуется не один год, и даже не одно десятилетие.

О научно-методической поддержке образовательных организаций в реализации инклюзивного образования рассказала представитель ИРО Екатерина Вишнякова. Так, широкое распространение получила практика проведения семинаров, вебинаров, мастер-классов с приглашением специалистов из ведущих столичных вузов. В этом году ИРО разработал проект «Погружение в инклюзию». Его цель – апробация модели тьюторского сопровождения педагогов на базе образовательной организации, реализующей инклюзию.

Своим опытом и наработками в формате видеосвязи поделились коллеги из других регионов, обсуждение профессиональных вопросов было продолжено в рамках секционной работы. Участники конференции согласовали общую позицию в понимании основных направлений реализации задач инклюзивного образования. Были выработаны и соответствующие рекомендации по его развитию в региональной системе образования.

Владимир КУЛИК. Фото автора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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