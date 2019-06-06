В ДТП с рейсовым автобусом Липецк-Москва и двумя машинами погибли три человека

Стали известны причины страшной аварии с рейсовым автобусом, которая произошла этим вечером, 6 июня, на трассе Липецк – Елец в районе села Кулешовка. Напомним, в 10 километрах от Липецка столкнулись рейсовый автобус «Мерседес» маршрута Липецк-Москва и две легковушки – «ВАЗ-21099» и «Мазда».

ДТП с автобусом и тремя машинами под ЛипецкомФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сигнал об аварии поступил к дежурному диспетчеру в 16.47. На место происшествия сразу выехали сотрудники аварийно-спасательного отряда УГПСС Липецкой области.

ДТП с автобусом и тремя машинами под ЛипецкомФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

По данным ведомства, авария произошла из-за грубого нарушения ПДД – «девяносто девятая» и автобус столкнулись лоб в лоб.

ДТП с рейсовым автобусом Липецк-Москва.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель «ВАЗа» въехал в «Мазду», после чего выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом.

ДТП с автобусом и тремя машинами под ЛипецкомФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Удар был такой силы, что «ВАЗ» за секунду превратился в груду искореженного металла, часть машины намотало на колесо автобуса. Все погибшие находились в «девяносто девятой». Прибывшим на место спасателям пришлось разрезать отечественную легковушку, чтобы достать тела погибших.

ДТП с автобусом и тремя машинами под ЛипецкомФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

– Водитель автомобиля «ВАЗ-2199» и два его пассажира погибли на месте, пассажиры в автобусе не пострадали, – прокомментировал начальник отдела ДПС исполнения административного законодательства ГИБДД УМВД России по Липецкой области Евгений Ржевин. – Пассажиров отправили по маршруту другим автобусом. На месте работает следственно-оперативная группа.

Комментарий ГИБДД по ДТП с автобусом Липецк-Москва.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

По словам очевидцев, за рулем отечественного авто была молодая женщина, из пассажиров в машине погибли также мужчина и еще одна женщина.