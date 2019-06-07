2019-06-07T11:44:45+03:00
Общество

Проект НЛМК победил на международном конкурсе «Экологическая культура. Мир и согласие»

Проект «Эко-идеи» был запущен в 2018 году
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Проект НЛМК «Эко-идеи», который представляет собой конкурс экологических инициатив сотрудников компании, победил в номинации «Экологическая культура в промышленности и энергетике» международного конкурса «Экологическая культура. Мир и согласие».

Конкурс под патронажем неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского помогает популяризировать проекты компаний по улучшению качества окружающей среды, развитию экологического мышления, внедрению и разработке инновационных технологий в области охраны окружающей среды.

.

.

Проект «Эко-идеи» был запущен в 2018 году. Для работников организовали корпоративный конкурс экологических инициатив, которые направлены на снижение воздействия производства на окружающую среду. Только в течение прошлого года работники цехов предложили более 600 таких инициатив, большую часть из которых уже реализовали.

Эко-идеи помогли повысить эффективность газоочистки и увеличить срок эксплуатации газоочистного оборудования, уменьшить накопление маслоотходов, исключить загрязнение почвы из-за утечек воды и масла, снизить накопление мусора на промышленной площадке, уменьшить шумовое воздействие агрегатов.

«Наш корпоративный проект по реализации эко-идей направлен на развитие экологической культуры работников и помогает им приобщится к работе по охране окружающей среды. У наших сотрудников появилась хорошая возможность воплотить свои предложения в реальные улучшения экологических характеристик производства и отдельных участков», – отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Медпомощь для пожилых людей в России: Обследуемся и лечимся по новым правилам
Что важно знать пациентам серебряного возраста и их родственникам, чтобы получать качественную медицинскую помощь, успешно поддерживать здоровье и повысить шансы на активное долголетие
Новости 24
В Липецке скончался участник войны, инициатор установки Памятника Победы
«Мы сохраняем традиционные технологии с момента запуска нашего завода»
Судьба самого проблемного долгостроя Липецка решится этим летом
Tele2: качество связи в отдаленных районах должно быть не ниже, чем в крупных городах
В центре Липецка загорелся лимузин
Под Липецком иномарка влетела в жилой дом: есть пострадавшие
Интерпол нашел супругов Захаровых, заочно арестованных по делу о липецких дольщиках
Страшное ДТП под Липецком с 3 погибшими: за рулем "ВАЗа" была 23-летняя девушка
Липчан приглашают в зоопарк посмотреть на детенышей обезьян, эму, пони, муфлонов
Под Липецком "Датцун" сбил 6-летнюю девочку на пешеходном переходе
В Липецке энергетики не хотят делать горожанам перерасчет платы за тепло
В баре Липецка у парня стащили 30500 рублей
Под Липецком из лагеря пропал 15-летний подросток
В Липецке впервые пройдет хакатон
Липецкие росгвардейцы оказали помощь условно пострадавшим в воде
В Липецке на улице Космонавтов столкнулись "Мазда" и "Опель"
Под Липецком столкнулись автобус и 2 легковушки: погибли 3 человека
В Липецке в районе ЛТЗ на маршрутку упал провод
В Липецкой области назначили выборы губернатора