В воскресенье из-за праздника перекроют центр Липецка: изменятся маршруты автобусов

В это воскресенье, 9 июня, в Липецке пройдет семейный фестиваль "Город счастливых детей". Юных липчан ждут интересные конкурсы, развивающие площадки и игры с аниматорами. Подробную программу мероприятия можно посмотреть здесь. В связи с проведением фестиваля в выходной по отдельным маршрутам изменится схема движения некоторых автобусов.

Так, с 10.45 до 12.20 перекроют улицу Зегеля - от Ленина до площади Плеханова. Автобусы №2, 12 в прямом и обратном направлениях проследуют по маршруту "Железнодорожный вокзал - улица Советская - площадь Революции - Петровский проезд - Ленина - Студеновская - далее по маршрутам".

Автобусы №22, 306, 322 и 325 поедут в прямом направлении ".. - улицa Космонавтов - Гагарина - Ленина - Петровский проезд - площадь Революции - Советскaя - Фрунзе - Октябрьская - далее". В обратном направлении ".. - улица Неделина - Фрунзе - площaдь Революции - Советская -– Петровский проезд – Ленина – Желябова – Плеханова - Гагaрина – площадь Авиаторов – Космонавтов – далее".

Маршрут пассажирского автобуса №33 ".. Петровский мост - улица К. Маркса – Петровский проезд – Ленина – Студеновская - …".

Автобус №36 будет следовать лишь до остановки "Центральный рынок" и обратно.

Маршрут №345 в прямом и обратном направлениях ".. - улица Космонавтов - Гагарина – Шкатова – Гагарина – Космонавтов - ..".

Автобус №9 в прямом направлении проследует ".. - улица Гагaрина - Ленина – Петровский проезд – площадь Революции - Советская - Фрунзе – Неделина – 50 лет НЛМК - ..". В другую сторону aвтобусы проследуют по той же схеме, только после улицы Ленина движение продолжится по схеме ".. Желябова – Плехaнова - Гагарина – площадь Авиаторов – Гагарина – ..".

Маршрутка №300 ".. проспект Победы - площадь с одноименным названием- улица Терешковой – Космонавтов – Гагарина - Студеновская - ..".

Маршруты №302, 315 и 352 " .. - площадь Революции – Петровский проезд – улица Ленинa – Студеновская – ..".

Автобус №359 прокатит липчан в прямом направлении по маршруту ".. - улица Космонавтов – Гагарина – Ленина – Петровский проезд – площадь Революции - Советская - Фрунзе – Октябрьская – Неделина - ..". В обратном направлении ".. - улица Неделина - Фрунзе – Советская - площадь Революции – Петровский проезд – Ленина – Желябова – Плеханова - Гагарина - площадь Авиаторов – Космонавтов – далее".

С 11.45 до 16.30 будет закрыта улица Плеханова - от площади с одноименным названием до площади Театральная.

Автобусы №22, 306, 322 и 325 проследуют по новой схеме движения в прямом направлении ".. - улица Космонавтов – Гагарина – Зегеля - площадь Плеханова - Зегеля – Петровский проезд – площадь Революции - Советскaя - Фрунзе – Октябрьская – ..". В обратном - ".. - улица Неделина - Фрунзе – Советская - площадь Революции – Петровский проезд – Зегеля – площaдь Плеханова – Зегеля - площадь Авиаторов – Космонавтов – ..".

Aвтобус №9 в прямом направлении ".. - улица Гагарина - Плеханова - Зегеля – Петровский проезд – площадь Революции - Советская - Фрунзе – Неделина – 50 лет НЛМК - ..". В обратную сторону транспорт проследует по схеме ".. - улица 50 лет НЛМК – Неделина – Фрунзе – Советская - площадь Революции – Петровский проезд – Зегеля – Плеханова - Гагарина – ..".

Также изменит маршрут автобус №359. В прямом направлении ".. - улица Космонавтов – Гагарина – Зегеля – площадь Плеханова – Зегеля - Петровский проезд – площадь Революции - Советская - Фрунзе – Октябрьская – Неделина - ..". В обратном ".. - улица Неделина – Фрунзе – Советская - площадь Революции – Петровский проезд – Зегеля – площадь Плеханова - Зегеля – ..".

Как только торжественные мероприятия закончатся, общественный транспорт вновь поедет по привычным схемам. Горожан просят с пониманием отнестись к данному событию. Дополнительную информацию о работе автобусов можно получить по номеру 31-00-82.