Tele2: качество связи в отдаленных районах должно быть не ниже, чем в крупных городах

В Липецке прошла ставшая уже традиционной встреча руководства липецкого филиала Tele2 со СМИ. Оператор мобильной связи предельно открыт не только для своих абонентов, но и для широкой общественности. Как и в прошлом году https://www.chel.kp.ru/daily/26825.4/3863895/ в неформальной обстановке спикеры рассказали о промежуточных результатах деятельности компании в регионе и уникальных продуктах, а также честно ответили на все вопросы журналистов.

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В первую очередь, речь шла о развитии сети 4G, обеспечивающей высокую скорость передачи данных. На сегодняшний день сеть LTE Tele2 полностью охватывает все крупные города и все районные центры Липецкой области. В зоне устойчивого покрытия сети 4G проживают 85% жителей региона, сеть 3G охватывает более 90% населения. Кстати, встреча с журналистами проходила в живописном месте далеко за городом, несмотря на это, сеть 4G от Tele2 работала быстро и стабильно. И оператор продолжает расширять территорию покрытия. Только за 2018 год Tele2 модернизировала 23% объектов связи в Липецкой области и увеличила число базовых станций LTE на 21%. Таким образом, высокоскоростной мобильный интернет от Tele2 стал доступен жителям еще 100 населенных пунктов региона.

– Tele2 добилась впечатляющих результатов в Липецкой области, и мы не намерены останавливаться на достигнутом, – рассказал директор липецкого филиала Tele2 Павел Седых. – В этом году мы продолжим совершенствование сетевой инфраструктуры в соответствии с растущими потребностями наших абонентов. Кроме того, Tele2 стремится стать для абонентов не просто любимым мобильным оператором, а партнером по стилю жизни. Совместно с лидерами рынка мы развиваем уникальные проекты и поддерживаем активный образ жизни клиентов выгодными и интересными предложениями. Сейчас, например, в рамках акции «Понедельники Tele2» липецкие абоненты могут получить бесплатный кофе, скидку на пиццу и билет в кино, что позволит скрасить первый день рабочей недели, который традиционно считается самым сложным.

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Руководство компании честно признает, что в охвате сети еще остаются незначительные «белые пятна», технические проблемы могут застать абонентов в пути. Но техническая служба активно работает над этим, и, например, «провалы» сети на трассе Липецк-Елец, уже закрыли. Такие работы требуют серьезных инвестиций, но забота об абонентах превыше затрат.

В целом, услуги оператора доступны 98% населения нашего региона, растет и количество торговых точек, где можно приобрести SIM-карту Tele2, – сейчас их больше 950.

– Tele2 активно развивает сеть дистрибуции в Липецкой области, – пояснил коммерческий директор липецкого филиала Tele2 Роман Калугин. – Сегодня на территории региона действует 24 монобрендовых салона и 11 модульных точек, в которых клиенты могут не только подключиться к сети оператора, но и воспользоваться услугами неоператорского сервиса.

В феврале этого года в Липецке Tele2 совместно с сетью кофеен Coffee Way открыла первую в Черноземье торговую точку нового формата – это одновременно салон связи и кофейня, что стало приятным сюрпризом для абонентов. Теперь можно за чашкой кофе в приятой атмосфере более подробно узнать об акциях оператора, подобрать для себя наиболее выгодный тариф или смартфон. Кроме этого, стать абонентом Tele2 также можно более чем в 950 точках продаж федеральных дилеров и альтернативных точках продаж, в том числе в отделениях «Почты России», киосках «Роспечати», супермаркетах электроники «Эльдорадо», «М-Видео», DNS и других

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Для Tele2 по-прежнему приоритетной остается задача – обеспечить как можно больше пользователей качественным высокоскоростным мобильным интернетом. Технический директор липецкого филиала Tele2 Владимир Окунев рассказал, что за последний год количество активных data-пользователей Tele2 в регионе увеличилось на 29%, а объем потребляемого интернет-трафика вырос на 105%. Средняя скорость сети четвертого поколения в Липецкой области составляет 10 Мбит/сек.

Руководители регионального филиала также рассказали о перспективах внедрения технологии 5G, которую Tele2 уже успешно протестировала в Санкт-Петербурге, и о развитии технологий связи и мобильного интернета в целом. Сейчас главная задача Tele2 вывести на новый уровень связь в отдаленных районах, чтобы жители даже малочисленных деревень были обеспечены тем же качеством связи, что и абоненты в областном и районных центрах.