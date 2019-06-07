2019-06-07T17:10:06+03:00
Общество

Липецкие пожарные показали детям, как работает воздушно-пенный ствол и водяная пушка

Сотрудники МЧС посетили летний лагерь в Грязинском районе [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Пожарные и спасатели в летнем лагереПожарные и спасатели в летнем лагереФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В эту пятницу, 7 июня, в оздоровительный лагерь «Орленок» в Грязинском районе Липецкой области приехали сотрудники МЧС. Пожарный и спасатели показали ребятам спецтехнику, дали примерить экипировку и почувствовать себя настоящими пожарными, а также рассказали о главных правилах безопасности.

Пожарные и спасатели в летнем лагере Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожарные и спасатели в летнем лагереФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Отметим, сотрудники МЧС посещают детские лагеря регулярно. В первую спасатели рассказывают школьникам, как не допустить пожара и как правильно вести себя, если пожар случился, как обезопасить себя на воде и оказать помощь другим.

Пожарные и спасатели в летнем лагере Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожарные и спасатели в летнем лагереФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В этот раз в рамках социального проекта «Азбука профессий» и фестиваля доброго творчества «Академия добра» спасатели провели мастер класс «МЧС спешит на помощь» для детей с ограниченными возможностями.

МЧС в летнем лагере Липецка .

Настоящий восторг у ребятишек вызвала демонстрация работы техники пожаротушения –воздушно-пенный ствол и машина с водяной пушкой. Демонстрация превратилась в импровизированную пенную вечеринку. Также ребятишки увидели в действии квадрокоптер спасателей, гидравлические ножницы и другую технику.

Пожарные в летнем лагере .

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, всего в мероприятии приняли участие около 100 человек, включая детей, родителей, педагогов и спасателей. В завершении детям рассказали о профессии пожарного.

Пожарные и спасатели в летнем лагере Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожарные и спасатели в летнем лагереФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Ребятишки узнали, какими качествами должен обладать пожарный и насколько опасная и сложная эта профессия. Пожарные регулярно рискуют своими жизнями ради спасения других, поэтому их профессию смело можно назвать самой опасной в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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