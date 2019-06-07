Липецкий бизнес вышел в плюс с «Ростелекомом»

Среди них крупное липецкое предприятие – ООО «Краснинский молочный завод». В дополнение к основному сервису – доступу в интернет на скорости до 100 Мбит/сек – клиент выбрал услугу мобильной связи для бизнеса. Для подключения молочно-перерабатывающего комплекса к сети специалисты цифрового провайдера проложили четыре километра оптоволокна. Благодаря возможностям оптики предприятию стали доступны такие цифровые сервисы, как «Видеонаблюдение», «Виртуальная АТС», «СМС-реклама» и «Интерактивное ТВ для бизнеса» со скидкой 50%.

Евтешин Виталий, генеральный директор ООО «Краснинский молочный завод»:

«Для нас возможность работы в режиме «одного окна» была главным критерием при выборе провайдера. И возможности «Ростелекома» полностью соответствуют нашим запросам. Помимо того, что услуг может быть много, а счёт всего лишь один, так ещё управлять сервисами и подстраивать их под конкретные задачи можно в едином личном кабинете. Теперь мои сотрудники всегда на связи не только между собой, но и с клиентами как по электронной почте, так и по мобильной связи».

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Все больше корпоративных клиентов «Ростелекома» отдают предпочтение тарифному плану «Быть в плюсе». Он удобен тем, что абонент может выбрать пакет услуг под конкретный набор задач, стоящих перед его бизнесом. Цифровые решения помогают предпринимателям формировать комфортную среду для сотрудников и потребителей. Можно общаться с клиентами, получать от них обратную связь, контролировать процесс развития бизнеса».

«Ростелеком» предлагает для липецких предпринимателей различные варианты пакетных предложений. Скидка 50% действует на сервисы «Видеонаблюдение», «Интерактивное ТВ для бизнеса», «Виртуальная АТС», «Номер 8-800», «СМС-реклама» и «Wi-Fi для бизнеса». Использование цифровых услуг в одном пакете позволяет объединять платежные документы в единый счет и настраивать сервисы под конкретные задачи в Личном кабинете.

реклама Фото «Ростелеком»