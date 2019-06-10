2019-06-10T10:03:33+03:00
Общество

НЛМК помогает развивать детское техническое творчество

НЛМК наградил учащихся Центра технического творчества «Новолипецкий»
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Ими стали победителями всероссийских и региональных состязаний технической направленности. Подарки и дипломы вручили 42 школьникам, которые завоевали призовые места в чемпионатах по авиамоделированию, радиотехнике, робототехнике, картингу, судомоделированию и видеотворчеству.

НЛМК активно поддерживает развитие детского технического творчества в регионе. Ежегодно для участия воспитанников Центра «Новолипецкий» в соревнованиях технической направленности выделяется более 400 тысяч рублей. В этом самом массовом в регионе детском досуговом центре ежегодно занимается более 1,5 тыс. школьников со всего города. Два года назад комбинат направил для его модернизации 4,3 млн рублей. На эти средства закупили и смонтировали новое высокотехнологичное оборудование для технических секций.

При поддержке комбината в Липецке открыт и действует детский технопарк «Кванториум», могут заниматься более 1,5 тыс. школьников. Площадка технопарка обеспечивает доступ школьников к современному оборудованию и создает условия для исследовательской и проектной деятельности молодежи. Для них проводят занятия по прикладному программированию, нанотехнологиям, микробиологии и биотехнологиям, созданию беспилотников, геоинформатике, защите информации и другим направлениям. За счет средств НЛМК в технопарке оборудована лаборатория материаловедения.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: архив КП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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