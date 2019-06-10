2019-06-10T11:56:58+03:00
Общество

Под Липецком рыбаки поймали 39-килограммового сома

Около часа огромная рыбина "катала" липчан по водоему [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Фото Иван МиловановФото Иван МиловановФото: Предоставлено "КП"
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Огромного сома поймали липчане в эти выходные. В минувшее воскресенье, 9 июня, в соцсетях появились фотографии трофея. Вес рыбины - 39 кг. В длину сом 186 см. Под снимками тут же посыпались восторженные комментарии. Интернет-пользователи поздравили рыбаков с богатым уловом.

Фото Иван Милованов Фото: Предоставлено "КП"

Фото Иван МиловановФото: Предоставлено "КП"

Личный рекорд установил липчанин Иван вместе с другом. Правда, рассекречивать рыбное место горожанин не стал. Единственное, уточнил, что сома поймали в водоеме рядом с Липецком.

- Сом был пойман с лодки, - поделися с "КП-Липецк" Иван. - Использовалась сомовья удочка с мощной морской катушкой и приспособления для подзывания сома под лодку. Своеобразный монок. Это приспособление называется "квок" я его сделал сам. Без помощи моего друга, который сидел в лодке, я бы не справился. Около часа сом катал нас по водоёму, после чего сдался. Мы вдвоём взяли его за челюсть и затащили в лодку.

Фото Иван Милованов Фото: Предоставлено "КП"

Фото Иван МиловановФото: Предоставлено "КП"

Напомним, в начале мая на Силикатных озерах в областном центре рыбаки тоже выловили сома. Тогда липчане очень удивились трофею. А некоторые интернет-пользователи не на шутку перепугались, что в излюбленном месте липчан водятся рыбы внушительных размеров.

Под Липецком рыбаки поймали огромного сома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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