В Липецкой области массово гибнут пчелы
В Добринском районе Липецкой области погибли сотни пчелосемей. Все началось в пятницу, 7 июня, когда пасечники заметили, что земля усеяна трупами насекомых, а живые пчелы продолжают выносить из ульев погибших товарищей. Как сообщает издание «Добринские вести», пчелы гибнут в районе Мазейки. Опытные пчеловоды уверяют, что на их памяти столь массового замора не было никогда.
Пасечники считают, что массовой гибели пчел виноваты фермеры, которые не предупредили заранее, что будут обрабатывать поля химикатами. Обычно в таких случаях пасечники накрывают ульи или перевозят их другое место.
По подсчету пасечников, погибли более двухсот пчелосемей, одна семья стоит от 5 до 10 тысяч рублей. То есть ущерб составил около 2.5 миллионов рублей, сезон сбора меда потерян. Аналогичная ситуация не только в Мазейке, но и в других населенных пунктах района. Сообщения о гибели пчел поступают и из самой Добринки.
Массовая гибель пчел в Добринском районе. .Видео: "Добринские вести"
Пчеловоды подошли к инциденту ответственно – они собрали образцы урожая с полей и трупы насекомых, и отправили их на экспертизу в Липецке. Также пасечники написали заявления в правоохранительные органы и обращения в администрацию региона с просьбой провести проверки.
Инцидентом уже занимается прокуратура области.
– По обращению о массовом заморе пчел организована проверка с привлечением специалистов областных управлений Россельхознадзора , Роспотребнадзора и ветеринарии, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Кроме того, материал направят в следственные органы для проведения доследственной проверки.
Из-за чего на самом деле погибли пчелы и какой ущерб природе и пчеловодам это принесло, сейчас выясняют эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU