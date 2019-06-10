В Липецкой области массово гибнут пчелы

В Добринском районе Липецкой области погибли сотни пчелосемей. Все началось в пятницу, 7 июня, когда пасечники заметили, что земля усеяна трупами насекомых, а живые пчелы продолжают выносить из ульев погибших товарищей. Как сообщает издание «Добринские вести», пчелы гибнут в районе Мазейки. Опытные пчеловоды уверяют, что на их памяти столь массового замора не было никогда.

perelygina_olechka Замор пчел в Добринском районе

Пасечники считают, что массовой гибели пчел виноваты фермеры, которые не предупредили заранее, что будут обрабатывать поля химикатами. Обычно в таких случаях пасечники накрывают ульи или перевозят их другое место.

По подсчету пасечников, погибли более двухсот пчелосемей, одна семья стоит от 5 до 10 тысяч рублей. То есть ущерб составил около 2.5 миллионов рублей, сезон сбора меда потерян. Аналогичная ситуация не только в Мазейке, но и в других населенных пунктах района. Сообщения о гибели пчел поступают и из самой Добринки.

Массовая гибель пчел в Добринском районе. .Видео: "Добринские вести"

Пчеловоды подошли к инциденту ответственно – они собрали образцы урожая с полей и трупы насекомых, и отправили их на экспертизу в Липецке. Также пасечники написали заявления в правоохранительные органы и обращения в администрацию региона с просьбой провести проверки.

Инцидентом уже занимается прокуратура области.

– По обращению о массовом заморе пчел организована проверка с привлечением специалистов областных управлений Россельхознадзора , Роспотребнадзора и ветеринарии, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Кроме того, материал направят в следственные органы для проведения доследственной проверки.

Из-за чего на самом деле погибли пчелы и какой ущерб природе и пчеловодам это принесло, сейчас выясняют эксперты.