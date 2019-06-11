2019-06-11T10:02:54+03:00
Общество

На НЛМК руководители HR-служб предприятий региона обсудили актуальные кадровые вопросы

На НЛМК прошло очередное выездное совещание HR-клуба
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HR-клуб - неформального объединения, которое создано на базе Липецкого регионального отделения РСПП для обсуждения и решения актуальных кадровых проблем местных предприятий.

В заседании HR-клуба приняли участие и. о. главы города Липецка Евгения Уваркина и начальник управления труда и занятости Липецкой области Артур Яськов.

Клуб объединяет более 30 руководителей кадровых служб компаний крупного и среднего бизнеса региона из различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также медицины, энергетики и сферы телекоммуникации. Новолипецкий комбинат в HR-клубе представляет директор по персоналу Ирина Ефимчук.

В ходе встречи участники обсудили актуальные для многих компаний вопросы, связанные с планированием трудовых ресурсов, новыми подходами в организации направления HR на предприятии, развитием системы региональных центров оценки квалификаций. Руководители HR-служб обратили внимание на разрыв между потребностями своих компаний в специалистах необходимого профиля и реальными возможностями основных учебных заведений региона по их подготовке. Было решено разработать шаги для решения этой проблемы во взаимодействии с органами власти и учебными заведениями.

Серге6й АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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