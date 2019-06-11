Липецкие парламентарии одобрили передачу ОЭЗ «Липецк» в собственность региона и назначили выборы губернатора

Дан старт избирательной кампании

Первым из вопросов, рассмотренных на 26 сессии областного Совета депутатов, стало назначение выборов главы региона. Они пройдут в единый день голосования - 8 сентября 2019 года.

Фактически избирательная кампания уже стартовала, и началось выдвижение кандидатов. Согласно законодательству, в поддержку выдвижения кандидата на должность главы региона необходимо собрать 6% или 163 подписи местных депутатов не менее чем в 15 районах и городских округах Липецкой области.

Экономзона – в прямом управлении региона

Парламентариями было также одобрено принятие в госсобственность области ОЭЗ «Липецк», образованной в 2006 году. По исполнению распоряжения правительства РФ в части безвозмездной передачи пакета акций АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк», регион получает 68,5% уставного капитала ОЭЗ «Липецк» общей номинальной стоимостью свыше 8,8 млрд. рублей. До этого Липецкая область владела 31,5% уставного капитала экономзоны, теперь же стала единственным акционером «ОЭЗ ППТ «Липецк». Причем безвозмездная передача акций не влечет за собой потребности в финансировании областным бюджетом.

- Наш регион получает прямой контроль над ОЭЗ «Липецк» и, соответственно, все полномочия по ее управлению, - отметил спикер областного парламента Павел Путилин. – Это означает большую свободу действий в выборе инвесторов и привлечении инвестиций, отпадет необходимость длительных согласований с Москвой. На месте видней, каких производств не хватает региону и какие более эффективны – по количеству рабочих мест и получению налогов.

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Муниципалитеты будут получать субсидии быстрее

На сессии депутаты облсовета внесли изменения в закон «О бюджетном процессе». Ранее субсидии утверждались после принятия бюджета, теперь будут распределяться на стадии его формирования, а использовать их местные власти смогут уже с 1 января очередного года. Эти поправки сокращают сроки выделения субсидий и повышают эффективность их использования.

Социальные пособия без справок

Народные избранники скорректировали и областной закон «О государственной социальной помощи». Оформить социальные пособия теперь станет проще. Заявители освобождаются от необходимости предоставления справки о составе семьи. Учреждения соцзащиты будут самостоятельно запрашивать эту информацию в рамках межведомственного взаимодействия.

Контроль и учет

В ходе сессии парламентарии заслушали отчет о деятельности областной Контрольно-счетной палаты за 2018 г. Не все участники бюджетного процесса эффективно использовали средства и государственное имущество. В минувшем году службой выявлено нарушений и недостатков в финансово-бюджетной сфере на сумму 193 млн рублей. Большинство нарушений устранялись в ходе проверок.

Депутаты были ознакомлены и с итогами годовой деятельности Росздравнадзора по Липецкой области. Его специалистами в минувшем году выявлено почти 500 нарушений. Основной проблемой регионального здравоохранения остается дефицит кадров. Как было отмечено, на территории Липецкой области по данным проверок уже свыше 5 лет не выявляются фальсифицированные лекарственные препараты.

Всего на 26 сессии областного Совета депутатами было рассмотрено порядка 10 вопросов.

Автор Владимир КУЛИК.

Фото: Владимир КУЛИК.