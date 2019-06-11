2019-06-11T11:05:04+03:00
Общество

Лучший сварщик Центрального федерального округа работает на НЛМК

Это электрогазосварщик Роман Горлов
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Электрогазосварщик НЛМК Роман Горлов стал победителем федерального этапа национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер – 2019» по Центральному федеральному округу, который прошел в Коврове Владимирской области.

Конкурс проводится с 2010 года и нацелен на популяризацию рабочих профессий, обмен опытом и внедрение профессиональных стандартов. В состязаниях свои навыки показывают специалисты самых востребованных профессий в строительной отрасли – каменщики, штукатуры и сварщики.

В этом году на самое крупное соревнование специалистов строительных специальностей приехали более 40 представителей из 14 регионов Центральной России. Все участники конкурса – победители региональных этапов «Строймастер».

На пути к победе Роман Горлов в составе команды от Липецкой области опередил 13 сварщиков из других областей. Ему вручили ценный приз и почетную грамоту. Теперь у него появилась возможность показать свое мастерство на всероссийском этапе конкурса профессионального мастерства «Строймастер», который пройдет в Москве в преддверии Дня строителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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