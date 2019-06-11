В Липецке хотят сделать бесплатными анализы на инфекции клещей

В этот вторник, 11 июня, в горсовете Липецка на заседании комиссии по социальным вопросам обсудили ситуацию с клещами в городе. По данным Роспотребнадзора, активность клещей растет с каждым годом, это происходит из-за изменений климата.

Чаще всего эти насекомые кусают людей на территории частного сектора – это 70% из 3743 обратившихся в Липецке в прошлом году. В общественных местах случаев нападения меньше, поскольку там территорию обрабатывают.

– Проблемные территории – это лесопарковые зоны в районе ЛТЗ, поселках Дачный и Матырский, – рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Ирина Ходякова. – Данные территории относятся к федеральной собственности. Там, действительно, высокие природные очаги клещевых инфекций. Инфицирование клещей достигает 40 и более процентов.

Согласно лабораторным данным, каждый пятый клещ переносит опасные инфекции. Как известно, укусившего человека клеща нужно везти на анализ в лабораторию, чтобы выявить есть ли инфекция и какая. Но такой анализ стоит 600 рублей, бесплатно только для детей. По мнению членов комиссии, нередко именно из-за стоимости анализа пострадавшие не обращаются к врачу. Поэтому председатель комиссии Вера Дронова поинтересовалась, можно ли сделать анализ бесплатным для всех.

Представитель Роспотребнадзора отметила, ведомство уже обратилось к областным властям с инициативой предусмотреть средства в бюджете, чтобы сделать эти анализы бесплатными.

Также депутаты говорили, что жители частного сектора и владельцы огородов должны обязаны косить траву и обрабатывать участки и нужно людям это объяснять. Как сообщили в пресс-службе горсовета, члены комиссии отметили, что нужно усилить информационную работу.

Помимо клещей, в Липецке серьезная ситуация с больными бродячими животными, которые также разносят смертельные инфекции. Почти на половину горожан, кто обращался к врачам с укусами, напали бездомные собаки. По словам специалистов, бездомных животных ловят, но недостаточно, поскольку не хватает денег. В этом году на отлов выделили 6 млн. рублей, но городу нужно гораздо больше и деньги придется выделять из областной казны.